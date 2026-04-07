Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, respaldó el informe que presentaron sobre los desaparecidos en México, debido al debate público y desacuerdo con el Gobierno.

“El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable”. Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU

Afirmó a su vez que el informe que presentaron ante la Asamblea General de la ONU es con base en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Además de que el informe no es el análisis de un periodo cerrado, sino en consideración a los casos desde 2012, que para este lunes 6 de abril de 2026 contabiliza 132 mil 887 desaparecidos en México.

Comité de la ONU respalda informe sobre desaparecidos en México pese postura del Gobierno

Mediante sus redes sociales, el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada se posicionó sobre el debate que ocasionó el informe de desaparecidos en México, el cual afirmó que se realizó con respeto a la soberanía y el gobierno.

Comité de la ONU respalda informe sobre desaparecidos en México (Captura de pantalla)

Juan Pablo Albán explicó que son importantes estas precisiones debido a que el informe se hizo con espíritu constructivo y por el artículo 34, que considera urgente llevar la desaparición forzada a la Asamblea General de la ONU.

Ya que el CED tuvo indicios bien fundamentados de desapariciones forzadas con carácter generalizado o sistemático, cuyo análisis realizaron desde 2012 y evolución sigue en constante aumento sin tendencia inversa.

Como ejemplo, el presidente del Comité señaló el número de restos sin identificar, que a inicios de 2026 contabilizaban 72 mil; sin embargo, en su visita de 2021 la cifra se ubicaba en 52 mil 004.

El Comité de la ONU resaltó que se deben centrar en los objetivos comunes tanto del organismo como del Gobierno, que incluyen buscar a los desaparecidos de México así como erradicar el fenómeno.

Comité de la ONU entiende diferencias sobre informe, pero pide conservar respeto institucional

El presidente del Comité señaló que es comprensible el debate y desacuerdo con el informe que se presentó ante la ONU; sin embargo, define la descalificación como cuestionable.

Apunta que es fundamental preservar el respeto institucional hacia los órganos de supervisión de la ONU, así como sus integrantes, compartiendo artículos sobre la función del Comité.

Juan Pablo Albán también señaló que los integrantes del CED están en línea con el principio 5 de las Directrices Addis Abeba sobre independencia e imparcialidad, por lo que no están sometidos a influencias políticas.