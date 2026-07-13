En la segunda audiencia de Víctor Rodríguez Padilla hoy 13 de julio de 2026, la jueza informó que la victima del el exdirector de Pemex, María Felicia Jiménez, le dio el perdón.

Sin embargo, la jueza también aclaró que esta decisión no será un obstáculo para que Víctor Rodríguez Padilla siga con el proceso por violencia familiar y violencia vicaria.

Víctima de Víctor Rodríguez Padilla le otorga el perdón en la segunda audiencia

Desde el Poder Judicial de Atlacholoaya del Estado de Morelos, se vive hoy la segunda audiencia de vinculación a proceso contra Víctor Rodríguez Padilla, en el que se informó que María Felicia Jiménez le dio el perdón al exdirector de Pemex mediante una carta emitida el 10 de julio.

La jueza Consuelo Adriana Ortiz, informó según el reporte a Azucena Uresti, que María Felicia Jiménez brindó el perdón a su esposo. Sin embargo, se apuntó que esto no lo exime de los delitos de los que está siendo acusado.

“Manifiesta su voluntad de otorgamiento de perdón, de no continuar con la persecusión y tampoco con las carpetas de investigación que se han iniciado en contra del exdirector de Pemex”. Verónica Bacaz, reportera.

Según los argumentos de María Felicia Jiménez “está en atención al bienestar de su núcleo familiar” y por ello decidió brindarle el perdón.

Pese a la carta, la jueza explicó que la violencia familiar y violencia vicaria “se siguen por oficio”, de modo que los procesos siguen para vincularlo a proceso o se llegue a demostrar su inocencia.

Por otra parte, el abogado de Víctor Rodríguez Padilla ha argumentado que podrían buscar un acuerdo con María Felicia Jiménez en “algún momento” del proceso.