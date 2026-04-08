El diputado Ricardo Monreal se suma al respaldo hacia la presidenta Claudia Sheinbaum tras el informe de la ONU sobre desaparecidos en México, emitido en días recientes.

“Yo respaldo la expresión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Le asiste la razón y el carácter moral que ella tiene, porque ha empeñado un gran esfuerzo para atender estos reclamos”. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados

Aunque aseguró que respeta el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Ricardo Monreal señaló que lo presentado ante la Asamblea General carece de veracidad.

Al respecto, Ricardo Monreal aseguró que está de acuerdo con la presidenta, referente a que el informe de la ONU no incluyó los esfuerzos del gobierno hacia los 132 mil 953 desaparecidos en México.

Ricardo Monreal respalda posicionamiento de Claudia Sheinbaum ante informe de la ONU

Para medios de comunicación, Ricardo Monreal aseguró que está de acuerdo con Claudia Sheinbaum sobre el informe de la ONU, que el diputado definió como subjetivo.

Al respecto, Ricardo Monreal afirmó que es correcta su posición sobre el informe, ya que si bien lo respeta, la ONU no reconoció el trabajo de su gobierno.

Ricardo Monreal afirmó que Claudia Sheinbaum se ha empeñado en atender el problema de desaparecidos así como el reconocimiento de los restos, por lo cual, tiene el carácter moral para rechazarlo.

Asimismo, Ricardo Monreal aclaró que el Gobierno de México no descalificó el informe de la ONU, ya que se defiende el trabajo de Claudia Sheinbaum referente a los desaparecidos.

No obstante, considera que el Comité de la ONU excedió sus funciones.

Sheinbaum responde a informes sobre desaparecidos de la ONU (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Ricardo Monreal normaliza críticas a la CNDH ante respuesta al informe de la ONU

Ricardo Monreal normalizó las críticas que recibió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a dicho informe de la ONU sobre desaparecidos.

Aseguró a su vez que las críticas siempre son bienvenidas, además de afirmar que la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, también dio una respuesta certera.

Por lo mismo y referente a la petición de renuncia que presentaron en su contra, Ricardo Monreal señaló que los legisladores están en su derecho, sin añadir si procedería.