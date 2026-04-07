Luisa Alcalde, dirigente nacional Morena, criticó el informe sobre desaparecidos en México de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señalando que no considera acciones desde 2018.

“Indebidamente no se toma en cuenta todas las acciones realizadas a partir de 2018 por la 4T”.

A través de un video, Luisa Alcalde buscó puntualizar que el informe, elaborado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, fue elaborado por especialistas externos y no representa un pronunciamiento oficial de la organización.

Luisa Alcalde se lanza contra informe de la ONU sobre desapariciones en México

En redes sociales, Luisa Alcalde se lanzó contra el informe de la ONU sobre desaparecidos en México, asegurando que dicho análisis resulta limitado al basarse en estadísticas del periodo de 2009 a 2017 y enfocarse en apenas cuatro estado del país.

La dirigente de Morena señaló que si bien, hasta abril de 2026 se contabilizan 132 mil 887 desaparecidos en México, el informe de la ONU omite deliberadamente estrategias y avances implementados por la Cuarta Transformación.

“No se trata de un informe de la ONU, sino de un grupo de expertos que trabaja para la ONU. El análisis que se hace se basa en datos de 2009 a 2017 y considera únicamente los datos de cuatro entidades federativas”. Luisa Alcalde

Alcalde subrayó que el documento presenta fallas de clasificación conceptual al señalar como desapariciones forzadas diversos incidentes donde no existe evidencia de participación de agentes del Estado.

Esta falta de precisión técnica, señaló, perjudica al panorama actual y dificulta la implementación de respuestas eficientes, al no distinguir entre la violencia del crimen organizado y otros sucesos que no corresponden necesariamente a hechos delictivos.

Luisa Alcalde desglosa informe federal por desaparecidos en México ante informe de la ONU

Luisa Alcalde recordó el desglose detallado sobre los 132 mil 534 folios que integran la base de datos nacional de personas desaparecidas y que fue presentado a finales de marzo 2026 por el gobierno federal.

Hizo énfasis en que 46 mil742 registros -aproximadamente el 36%-, presentan inconsistencias graves como el uso de signos de interrogación o datos incompletos, lo que impide establecer un vínculo con una persona real.

Luisa Alcalde indicó que dicha situación se originó tras reformas en 2017 que permitieron el llenado de registros sin tener el rigor necesario.

Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Añadió que el cruce de información administrativa permitió detectar señales de actividad posterior a la fecha de desaparición en más de 40 mil 000 casos, relacionados con trámites ante el IMSS, programas sociales o actualizaciones en el padrón electoral.

De este grupo, las autoridades ya han confirmado el paradero de 5 mil 200 ciudadanos mediante pruebas de vida directas.

Actualmente, Alcalde destacó que el esfuerzo institucional se concentra en localizar a 43 mil 128 personas plenamente identificadas de quienes no se tiene rastro reciente, lo que reafirma el compromiso histórico por fortalecer las comisiones de búsqueda en todo el territorio.