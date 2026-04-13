La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó el hallazgo de 317 elementos óseos durante una jornada de búsqueda en la zona del Lago de Chalco, los cuales podrían corresponder, de manera preliminar, a al menos tres personas desaparecidas.

El operativo, que movilizó a más de 500 participantes entre autoridades, familias buscadoras y voluntarios, exploró más de 168 mil metros cuadrados de superficie terrestre y lacustre.

Los restos encontrados en Lago de Chalco serán sometidos a estudios forenses especializados para determinar su origen e identidad.

Hallan 317 elementos óseos en Lago de Chalco (@FiscaliaCDMX / X )

Hallazgo en Lago de Chalco moviliza a más de 500 personas

Las labores contaron con la participación de 415 servidores públicos, así como 22 familias buscadoras, 78 personas solidarias y 15 representantes de medios de comunicación, en un esfuerzo conjunto para la localización de personas desaparecidas.

“La Fiscalía CDMX y la Comisión de Búsqueda de Personas informan el hallazgo de 317 elementos óseos que, de acuerdo con análisis preliminares, podrían corresponder al menos a tres individuos, durante la Jornada de Búsqueda por Patrones que se llevó a cabo en la zona del Lago de Chalco, ubicada en los límites entre la alcaldía Tláhuac y el municipio de Chalco, en el Estado de México.” Fiscalía CDMX

Según el reporte oficial, hasta el momento se ha logrado explorar una superficie de 41 mil 219 metros cuadrados en tierra y 127 mil 331 metros cuadrados en zona lacustre, lo que refleja la magnitud del operativo desplegado en el Lago de Chalco.

Hallan 317 elementos óseos en Lago de Chalco (@FiscaliaCDMX / X )

Hallan 317 elementos óseos en Lago de Chalco (@FiscaliaCDMX / X )

Ante esto, la Fiscalía capitalina detalló que los 317 elementos óseos encontrados serán sometidos a estudios forenses especializados para determinar con precisión su origen e identidad.

Los primeros análisis sugieren que podrían pertenecer a al menos tres personas, aunque esto deberá confirmarse mediante peritajes.

“Los elementos óseos localizados han sido trasladados por personal de la Coordinación General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía CDMX, para su análisis especializado, a fin de determinar su origen, temporalidad y posible correspondencia con personas reportadas como desaparecidas, con base en los registros institucionales.” Fiscalía CDMX

Las autoridades reiteraron que estos trabajos forman parte de las acciones permanentes de búsqueda en la zona oriente del Valle de México, una región donde colectivos y familiares han señalado la posible presencia de restos humanos.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX aseguró que las investigaciones seguirán en curso, en coordinación con distintas instituciones y con el acompañamiento de familias buscadoras, a fin de avanzar en la identificación de los restos y garantizar el acceso a la justicia.

Este hallazgo se suma a otros esfuerzos recientes en la zona del Lago de Chalco, considerada un punto prioritario en las estrategias de búsqueda de personas desaparecidas en la región.

“Las Jornadas de Búsqueda por Patrones forman parte de los 30 compromisos de la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, que prioriza la búsqueda en campo, el trabajo sistemático por territorio y la participación de las familias” Fiscalía CDMX

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