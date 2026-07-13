El FC Barcelona llegó a un acuerdo para fichar al delantero alemán Karim Adeyemi, procedente del Borussia Dortmund, confirmó el presidente Joan Laporta.

Aunque el traspaso al FC Barcelona aún no se ha hecho oficial, el dirigente aseguró que el acuerdo está cerrado.

Adeyemi, de 24 años de edad, no se presentó a las pruebas físicas de pretemporada con el Dortmund, lo que refuerza su inminente llegada al Barça.

El atacante se convierte en el segundo refuerzo ofensivo del club tras Anthony Gordon, sumándose a la ofensiva liderada por Lamine Yamal.

Lamine Yamal (Erik S.Lesser / AP Photo/Erik S.Lesser)

¿Por qué fichó el FC Barcelona a Karim Adeyemi?

Karim Adeyemi, de 24 años, no realizó el domingo 12 de julio las pruebas físicas de pretemporada con el Borussia Dortmund, lo que que indica que el jugador está cerca de llegar al FC Barcelona.

“Estamos muy ilusionados con Adeyemi”. Nos gusta desde hace tiempo. Es peligroso y rápido”. Joan Laporta, presidente del FC Barcelona

Karim Adeyemi jugó con Alemania en la fase de eliminatoria para el Mundial 2026 pero no entró en la lista final para el torneo.

La razón fue que tuvo una temporada irregular con el Dortmund y en el 2025 acaparó titulares por quejarse después de ser sustituido durante un partido.

Adeyemi es el segundo refuerzo ofensivo del FC Barcelona

La ofensiva del FC Barcelona que lidera Lamine Yamal, a tendría dos refuerzos de peso con la llegada de Karim Adeyemi.

El alemán sería la incorporación más reciente al ataque del Barcelona, que también fichó recientemente al delantero inglés Anthony Gordon, de brillante actuación en el Mundial 2026.