El Mundial 2026 entra en su recta final con las semifinales programadas para el martes 14 y miércoles 15 de julio en Estados Unidos.

Francia vs España | Martes 14 de julio | 13:00 | Dallas, Estados Unidos | Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN Inglaterra vs Argentina | Miércoles 15 de julio | 13:00 | Atlanta, Estados Unidos | Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN

El clásico europeo Francia vs España abrirá la fase en el Estadio de Dallas, mientras que el segundo boleto a la final se definirá en Atlanta entre Inglaterra vs Argentina.

Los partidos serán transmitidos por Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN. Tras estas semifinales, el torneo concluirá con el duelo por el tercer lugar en Miami y la final en Nueva York.

Calendario del Mundial 2026: Partido de semifinales el martes 14 de julio

Francia vs España definirán al primer finalista del Mundial 2026, el martes 14 de julio, a continuación los detalles para seguir el clásico europeo.

Francia vs España

Fecha: Martes 14 de julio

Horario: 13:00 horas

Sede: Estadio Dallas

Transmisión: Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN

Francia sigue siendo el favorito para ganar el Mundial 2026 (Derik Hamilton / AP Photo/Derik Hamilton)

Calendario del Mundial 2026: Partido de semifinales el miércoles 15 de julio

Inglaterra vs Argentina cierran la fase de semifinales en el calendario del Mundial 2026, el miércoles 15 de julio.

Inglaterra vs Argentina

Fecha: Miércoles 15 de julio

Horario: 13:00 horas

Sede: Estadio Atlanta

Transmisión: Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN

El cierre del Mundial 2026 se acerca

Después de las semifinales, solo dos partidos restarán en el calendario del Mundial 2026.

El sábado 18 de julio se jugará el partido por el tercer lugar en Miami, mientras que el campeón se conocerá el domingo 19 de julio en Nueva York.