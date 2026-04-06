Ceci Flores reclamó que ni la ONU ni el gobierno federal han hecho lo suficiente por los desaparecidos en México.

En entrevista, la líder de las Madres Buscadoras de Sonora recordó que pese a la identificación de su hijo Marco Antonio, continúa la búsqueda de Alejandro Guadalupe y subrayó que son las víctimas quienes realizan las labores de búsqueda “con pico y pala”.

Ceci Flores pidió mayor acción y acompañamiento en campo, señalando que la confianza de la población está más en las buscadoras de desaparecidos que en las autoridades.

Ceci Flores reclama que ni ONU ni el gobierno trabajan por los desaparecidos

Ceci Flores resaltó que la lucha de las madres buscadoras no tiene descanso, pues son las víctimas de los desaparecidos en México quienes hacen la labor de búsqueda.

En entrevista para Radio Fórmula, la madre buscadora reiteró que ni la ONU ni el gobierno federal han hecho nada por los desaparecidos.

“Lo único que necesitamos es tranquilidad y que se pongan a hacer su trabajo, solamente eso, porque las Naciones Unidas ni el gobierno hacen nada por los desaparecidos, aquí las únicas que hacemos algo somos las madres” Ceci Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora

Además, reconoció que, aunque “esta lucha no nos deja descansar”, la recompensa de las buscadoras es traer paz a más familias cada día.

Por otra parte, señaló que la búsqueda en campo que realizan es gracias a la información anónima de la gente que sabe o tiene pistas de posibles fosas clandestinas.

Asimismo, consideró que la población les tiene más confianza a ellas como buscadoras de desaparecidos que a las misma autoridades.

“La gente tiene mucha confianza en nosotras. Creo que confían más en las madres que en las propias autoridades” Ceci Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora

Ceci Flores pide más acción de la ONU para la búsqueda de desaparecidos

En cuanto al informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, Ceci Flores resaltó que está bien que defiendan a las víctimas, pero también es importante el apoyo.

En este sentido, hizo un llamado a la ONU y a las diferentes instancias del gobierno a ayudar en el trabajo de campo “caminando con las búsquedas”.

“Los obligué porque yo empecé el trabajo, porque yo les puse el ejemplo pero nadie de la ONU vino al monte conmigo y agarró un pico y una pala, ni nadie tampoco del gobierno… Que la ONU defienda a las víctimas pero que también las ayude, también que se venga a trabajar…yo no puedo meterme en ese tema porque ninguno ha hecho nada por los desaparecidos” Ceci Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora

Asimismo, reclamó que siguen siendo las víctimas las que salen a caminar, escarbar y hacer hoyos para buscar a los desaparecidos, mientras el acompañamiento se queda “en las camionetas con las refrigeraciones prendidas”.