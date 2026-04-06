La diputada federal integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, exigió que Rosario Piedra renuncie a la CNDH por su deficiente actuación ante la crisis de desapariciones en México.

“Su renuncia como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es inaplazable. Le exijo la misma” Laura Ballesteros

Así lo planteó la legisladora en una carta en el que acusó a Rosario Piedra de ejercer un papel protector del Estado en lugar de acompañar a las víctimas y a sus familias.

Debido a ello, Laura Ballesteros no solo pidió la renuncia de Rosario Piedra como titular de la CNDH, sino que anunció que buscará iniciar un proceso de juicio político en su contra.

🚨ATENCIÓN. He exigido hoy de manera formal, la renuncia de @RosarioPiedraIb, como titular de la @CNDH. Y le notifico la intención de iniciar juicio político por encubrimiento y negligencia.



Por conflicto de intereses como militante de Morena, y ante la negligencia y… pic.twitter.com/5TeEt0JBuI — Laura Ballesteros Mancilla 🚲💜💪 (@LBallesterosM) April 6, 2026

Laura Ballesteros exige renuncia de Rosario Piedra en la CNDH por desapariciones

Al señalar deficiencias en el trabajo que Rosario Piedra ha realizado en su papel de titular de la CNDH ante la crisis de desapariciones en México, Laura Ballesteros exigió la renuncia inmediata de la ombudsperson.

En su carta, la diputada indicó que la CNDH “ha omitido la apertura de investigaciones de oficio, ha carecido de recomendaciones contundentes y ha debilitado la defensa activa de las víctimas”.

“Su respuesta no sólo ante la permanente crisis (...) ha sido negligente y de absoluto solapamiento de la criminalidad del Estado mexicano, por encubrimiento y falta de medidas efectivas para resolver la crisis” Laura Ballesteros

Rosario Piedra Ibarra (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO / Galo Cañas Rodríguez)

De la misma forma, denunció que Rosario Piedra ha minimizado “diagnósticos internacionales”, así como desechado informes especializados en detrimento de visibilizar a las víctimas y “profundizar la desconfianza de las familias”.

En ese sentido, Laura Ballesteros sentenció que “la omisión institucional no es neutral”, sino una manera de perpetuar la crisis de desapariciones”, por lo que resaltó que México necesita una defensoría independiente y firme.

Bajo ese contexto, reiteró su exigencia de renuncia de Rosario Piedra, subrayando que el país no puede enfrentar una crisis humanitaria con una CNDH que favorezca a los intereses del Estad y olvide a las víctimas.

Laura Ballesteros iniciará juicio político contra Rosario Piedra

Al exigir la renuncia de Rosario Piedra como titular de la CNDH, Laura Ballesteros también advirtió que va a dar inicio a un proceso de juicio político por su actuación deficiente ante la crisis de desapariciones.

Sobre ello, indicó que el procedimiento se sustentará en los artículos 102 y 110 de la Constitución que establecen responsabilidades para quienes incumplen con su mandato en defensa de derechos humanos.

“Iniciaré el procedimiento de juicio político correspondiente, en términos de los artículos 102, apartado B, y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de restituir la legitimidad, autonomía y eficacia de dicho organismo” Laura Ballesteros

En ese sentido, resaltó que la falta de investigaciones de oficio y la ausencia de recomendaciones contundentes en desapariciones, son motivos suficientes para un juicio político contra la titular de la CNDH.

Además, señaló que el Congreso no puede ser parte de un encubrimiento institucional, y refirió que la exigencia de renuncia se acompañará de acciones legales para garantizar su responsabilidad.