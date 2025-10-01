En medio de las críticas en su contra por haber recibido millonarios depósitos, un tranquilo Adán Augusto López fue captado viendo fútbol durante una comparecencia oficial en el Senado.

Las imágenes fueron tomadas el miércoles 1 de octubre de 2025, mientras se llevaba a cabo el partido Barcelona vs PSG y en lo que se desarrollaba la comparecencia del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora.

Una de las fotos muestra a Adán Augusto López sentado en su lugar durante la comparecencia oficial en el Senado, en lo que sostenía una tableta bajo la mesa para ver el partido de fútbol.

Adán Augusto López fue captado con el libro “Los valientes están solos” mientras veía el fútbol

Otro de los elementos que llamó la atención de Adán Augusto López viendo el fútbol en el Senado, fue que sobre la mesa tenía el libro “Los valientes están solos”, novela que narra la vida del juez italiano Giovanni Falcone.

