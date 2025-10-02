El nombre del hijo de Adán Augusto López, actual senador de Morena, salió a relucir por su paso en la Cámara de Diputados, pero, ¿quién es Augusto Andrés López Estrada? Te decimos lo que sabemos.

La polémica que envuelve al hijo de Adán Augusto López se sumaría a los señalamientos contra el coordinador de Morena en el Senado; entre ellos, transacciones millonarias que ya aclaró.

Documentos dados a conocer por medios de comunicación mientras se llevan a cabo las investigaciones contra su ex secretario de Seguridad de Tabasco vinculado al crimen organizado.

¿Quién es Augusto Andrés López Estrada? Hijo de Adán Augusto López

Augusto Andrés López Estrada es un abogado, hijo del político morenista Adán Augusto López Hernández, quien se ha mantenido lejos de la esfera pública y política.

Sin embargo, acorde con contratos dados a conocer por el medio Emeequis, Augusto Andrés López Estrada fungía como asesor de la Cámara de Diputados de 2022 a 2024, por el que recibió un sueldo.

La primera mención del paso de Augusto Andrés López Estrada en la Cámara de Diputados fue de parte de su padre, cuando fue visto en el recinto y afirmó visitaba a su hijo, quien hacía su servicio social.

¿Qué edad tiene Augusto Andrés López Estrada?

Diversos datos de Augusto Andrés López Estrada, hijo de Adán Augusto López, son desconocidos, entre ellos su edad.

¿Quién es la esposa de Augusto Andrés López Estrada?

Igualmente, se desconoce si Augusto Andrés López Estrada tendría pareja o cuál es su estado civil.

¿Qué estudió Augusto Andrés López Estrada?

En el Registro Nacional de Profesionistas se señala que Augusto Andrés López Estrada es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuyo título obtuvo este 2025.

Por lo mismo, mientras terminaba sus estudios universitarios, Augusto Andrés López Estrada fungía como asesor en la Cámara de Diputados, hecho que el Manuel de Organización del recinto no permitiría.

¿En qué ha trabajado Augusto Andrés López Estrada?

Tal como reveló el periodista Jorge García Orozco mediante diversos contratos, Augusto Andrés López Estrada fue contratado en la Cámara de Diputados como asistente, sin mencionar de quién.

En dicho contrato compartido por el medio y el periodista, se menciona que Augusto Andrés López Estrada estaba obligado a prestar servicios especializados, además de que contaría con dicha capacidad.

Por su parte y acorde con lo dado a conocer por el medio Infobae, como asistente en la Cámara de Diputados, el hijo de Adán Augusto López recibía 35 mil pesos mensuales, desde octubre 2022 a mayo 2024.

Hijo de Adán Augusto López cobró como asesor en la Cámara de Diputados cuando era estudiante

Fueron 23 meses en los que Augusto Andrés López Estrada, hijo de Adán Augusto López fungió como asesor o asistente en la Cámara de Diputados, lo que hace un total de 805 mil pesos por sus servicios.

Ya que Emeequis resaltó que en el sitio de transparencia de la Cámara de Diputados Augusto Andrés López Estrada no realizó su servicio social en el lugar, como apuntó en septiembre de 2022 el entonces secretario de Gobernación.

En la declaración patrimonial que compartió el medio también muestra los ingresos netos del hijo de Adán Augusto López que ya causaron indignación en redes: