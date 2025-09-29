Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México niega filtración de documentos contra Adán Augusto López.

Desde su conferencia mañanera del pueblo del lunes 29 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que por ahora no hay ninguna investigación en contra del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López.

Aseguró que en su Gobierno no ocurrió la filtración de documentos a propósito las presuntas transacciones millonarias que habría hecho Adán Augusto López, según una investigación periodística.

🚨Claudia Sheinbaum aclaró que no existe ninguna investigación contra Adán Augusto López.



La presidenta aseguró que, de haber irregularidades, se informan de inmediato y reiteró que su gobierno trabaja en erradicar la corrupción.



