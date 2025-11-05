Durante una sesión del pleno de la Cámara de Diputados, el legislador Isidro Enrique Villegas, integrante de la fracción parlamentaria de Morena, fue captado durmiendo en su curul.

“Me acabo de enterar que ya soy famoso en rede por una foto que me fue tomada el día 7 de octubre por la noche (...) esa sesión fue muy larga y cometí el error de viajar el lunes por la noche y llegar directamente al pleno (...) desafortunadamente no me di cuenta y pues sí me venció el sueño” Isidro Enrique Villegas

Aunque la imagen fue tomada el 7 de octubre, se hizo viral en noviembre de 2025, generando una ola de críticas en redes sociales.

En la fotografía se observa al diputado por Veracruz, representante del Distrito 11 de Coatzacoalcos, completamente dormido mientras se desarrollaban los trabajos legislativos de la Ley Aduanera en el recinto de San Lázaro.

Cachan al diputado Isidro Enrique Villegas dormido en plena sesión (Especial)

La imagen de Isidro Enrique Villegas genera indignación en redes sociales

La foto comenzó a circular masivamente en redes durante los primeros días de noviembre, desatando reclamos contra el legislador morenista.

Usuarios lo acusaron de falta de compromiso durante la discusión del Presupuesto de Egresos 2026, e incluso de desinterés ante temas sensibles como las protestas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

“Sí me venció el sueño”, admite el diputado Isidro Enrique Villegas

Ante la viralización de la foto, Isidro Enrique Villegas publicó un video en sus redes sociales donde confirmó que la imagen es real y explicó las circunstancias.

“Sí me venció el sueño”, reconoció el diputado, quien detalló que la foto fue captada el lunes 7 de octubre alrededor de las 11 de la noche, después de una jornada extensa.

Villegas relató que viajó ese mismo día desde Veracruz y llegó directamente al pleno, por lo que el cansancio lo venció. Aseguró que suele participar activamente en todas las sesiones y que este hecho fue un caso excepcional.

Una sesión en Cámara de Diputados que se extendió hasta la madrugada

La sesión del 7 de octubre de 2025 se prolongó hasta después de la medianoche, mientras los diputados discutían temas de alta relevancia como la Ley Aduanera.

El legislador de Morena, Isidro Enrique Villegas, subrayó que asume su trabajo con seriedad y lamentó que una imagen fuera de contexto haya generado tanta polémica semanas después.