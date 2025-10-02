Augusto Andrés López Estrada, hijo de Adán Augusto López cobró 805 mil pesos por asesorías que realizó a la Cámara de Diputados durante 23 meses, señalado como presunto servicio social.

En últimas semanas, se han dado diversos señalamientos en contra de Adán Augusto López, senador de Morena, entre ellos, transacciones millonarias no declaradas.

Asimismo, dichos movimientos de empresas fantasmas y el pago de su hijo se dan en medio de las investigaciones contra su secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena.

Hijo de Adán Augusto López cobró 805 mil pesos por asesorías en la Cámara de Diputados; dijo era su servicio social

El medio Emeequis y el periodista Jorge García Orozco, dieron a conocer que Augusto Andrés López Estrada, hijo de Adán Augusto López, recibió honorarios de la Cámara de Diputados por 805 mil pesos como asesor.

Aunque y acorde con lo dicho por Adán Augusto López, su hijo Augusto Andrés López Estrada se encontraba realizando su servicio social en la Cámara de Diputados y descartó conflicto de interés.

Sin embargo, el medio apuntó que en la Cámara de Diputados no figura como servicio social , sino que el hijo de Adán Augusto López ingresó como asesor de Morena, como también figura en sus declaraciones patrimoniales:

2023, ingresos netos: 349 mil pesos

2024, ingresos netos de enero a mayo: 145 mil 500 pesos

#VIDEO | Adán Augusto niega que su presencia en San Lázaro tenga relación con la iniciativa sobre la Guardia Nacional@adan_augusto afirmó que fue a ver a su hijo que trabaja en la @Mx_Diputados "haciendo su servicio social".



📹@Ilse_Asecas pic.twitter.com/R1tow3kllM — LA OCTAVA (@laoctavadigital) September 14, 2022

Hijo de Adán Augusto López Estrada cobraba por asesorías en la Cámara de Diputados mientras terminaba su licenciatura

Asimismo, Augusto Andrés López Estrada cobraba como asesor de Morena mientras estudiaba su licenciatura, lo cual no es posible acorde con el Manual de Organización de la Cámara de Diputados.

El Manual de Organización de la Cámara de Diputados apunta que para desempeñarse como asesor se debe tener una licenciatura por la especialización de un tema, la cual el hijo de Adán Augusto López concluyó este 2025.

Esto se observa en uno de los contratos de prestación de servicios profesionales presentado por Emeequis que fue firmada por la dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados.