Adán Augusto López fue captado viendo noticias deportivas durante una sesión del pleno de la Cámara de Senadores; esta no sería la primera vez que se distrae en el Senado.

Dado que los reporteros exhibieron a Adán Augusto López, el Resguardo Parlamentario les prohibió tomar fotografías de la bancada de Morena.

Exhiben a Adán Augusto López en el Senado (Redes sociales)

Exhiben a Adán Augusto López por distraerse otra vez en el Senado

Este 5 de noviembre, reporteros gráficos otra vez exhibieron a Adán Augusto López por estar viendo noticias deportivas durante la sesión del Senado, sin atender los temas legislativos.

De acuerdo con la información, esta no sería la primera vez que Adán Augusto López se distrae viendo contenido deportivo durante sesiones ordinarias del Senado.

El caso más reciente se dio el 14 de octubre, cuando Adán Augusto López leía una noticia en su tableta mientras el pleno del Senado discutía los apoyos para los damnificados por las lluvias.

Adán Augusto López en el Senado el pasado 14 de octubre (Redes sociales)

Reporteros acusan censura tras exhibir a Adán Augusto López en el Senado

Los reporteros gráficos que cubren el Senado han acusado censura, pues el personal de seguridad del Senado le exigió a los reporteros que dejaran de tomar fotografías.

Asimismo, los fotógrafos comentaron que se les pidió que se retiraran del lado derecho del recinto , donde se ubica la bancada de Morena, y se les indicó que ya no se podrían sentar así.

Según los reportes, desde ahora solo podrán permanecer detrás de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, lo que limitaría su cobertura y evitaría capturar a Morena.