El hijo mayor de Adán Augusto López, Adán Payambé López Estrada, también recibió pagos del Senado y del Poder Judicial de Tabasco cuando su papá ya era gobernador y secretario, respectivamente.

Los documentos de la nómina de sus hijos en la función pública se da en medio de los señalamientos de transacciones millonarias no declaradas, y que provendrían de empresas fantasmas.

Aunque no ha aclarado las asesorías de sus hijos en el Senado y la Cámara de Diputados, Adán Augusto López sí resaltó que parte de su patrimonio proviene de sus ganancias como empresario.

Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Otro hijo de Adán Augusto López recibió pagos por asesorías del Senado y Poder Judicial de Tabasco

En seguimiento a su investigación, Emeequis y Jorge García Orozco dieron a conocer que el hijo mayor de Adán Augusto López también formó parte de la nómina del Senado por “servicios profesionales” por tiempo determinado.

En el contrato compartido, señalan que Adán Payambe López Estrada ofreció sus servicios profesionales en asesoría al Senado cuando todavía era estudiante y por los que recibió un total de 60 mil pesos.

Sin embargo, no se señala el tiempo determinado por el cual el hijo mayor de Adán Augusto López prestó sus servicios o si estuvo bajo el mando de algún senador en 2019, cuando su papá era gobernador de Tabasco.

Posteriormente, desde el 1 hasta el 30 de septiembre de 2022, Adán Payambe López Estrada fue secretario auxiliar del Consejo de la Judicatura de Tabasco, bajo el título de personal de confianza y por el cual cobró 24 mil 448 pesos.

En el mismo caso que su hermano, el hijo mayor de Adán Augusto López no tenía cédula profesional al momento de ejercer como asesor o secretario auxiliar, pero tampoco estaba inscrito por servicio social.