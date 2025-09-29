Adán Augusto López Hernández, coordinador de senadores de Morena, descartó conflicto de intereses por sus ingresos millonarios obtenidos por actividades profesionales.

El también presidente de la Junta de coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores explicó que sus ingresos millonarios profesionales se hicieron mientras no era funcionario público entre noviembre y diciembre de 2023 y entre junio y julio de 2024 y regresó a trabajar en su notaría de Tabasco.

Además, Adán Augusto López agregó que la empresa Operadora Turística Rabate no fue contratista de su gobierno en Tabasco.

“Como persona física… (las asesorías) se las he dado a todo tipo pude personas físicas o morales. Ya lo comenté, algunos me contrataban en alguna época como notario público, otras empresas me buscaban para revisar los contratos… ese ha sido mi trabajo durante 35 años y soy consciente (de que) el ejercicio notarial no es compatible con ningún otro ejercicio profesional… resulta que esa empresa (Operadora Turística Rabate) es una operadora hotelera que le da servicios a una franquicia de hoteles… nunca fue proveedora del gobierno del estado ni durante el tiempo que fue gobernador… ellos me contrataron a mi, yo les hice un planteamiento para la administración del fideicomiso y ellos me pagaron mis servicios…. no es ningún conflicto de intereses pero en ese tiempo yo no era aspirante a la candidatura presidencial, ya había sido definida la candidatura… no es ningún conflicto de intereses mientras yo no sea servidor público… dejé de prestar mis asesorías legales…” Adán augusto López. Coordinador de Senadores de Morena

Adán Augusto López asegura que sí pagó 35% de ISR por sus ingresos millonarios

Ante críticas por su pago de impuestos ante los ingresos millonarios, Adán Augusto López mostró ingresos de 2023, 2024 e incluso de 2025 para señalar que hubo mala interpretación ya que no había detallado los pagos provisionales que se hacen mes con mes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Es decir, asegura que sí pagó entre 33 y 35 por ciento , de acuerdo a la tasa de Impuesto Sobre la Renta (ISR), y no 2.4 por ciento como aseguró el periódico Reforma.

Adán Augusto López dejó ver únicamente tomaron en cuenta el pago de la declaración anual y no el retenido en las declaraciones mensuales.

Adán Augusto López confirma que Operadora Turística Rabate lo contrató; asegura que no fue contratista de su gobierno

Adán Augusto López aceptó que Operadora Turística Rabate lo contrató como parte de las asesorías legales que ofreció como profesionista ante personas físicas o morales.

Además, detallo que sus ingresos se componen actualmente por actividades de arrendamiento, ganaderas y como senador.

El senador de Morena descartó que antes haya escuchado de Operadora Turística Rabate y dijo que al hacer su propia investigación supo que es operadora hotelera y da servicios a una franquicia.

Adán Augusto López no revelará quien filtró su información: “cuando yo crea que políticamente conviene lo diré”

Adán Augusto López dijo que no va a emprender acciones legales ni políticas, luego de insistir que sabe quien fue responsable de faltar su información.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de aprovechar algunas momento político para hacer la revelación.

Finalmente, sobre Hernán Bermudez Requena, líder de La Barredora, aliada del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y exsecretario de Seguridad en su gobierno, dijo que nadie le alertó ni CNI, Sedena, Marina ni Fiscalías.