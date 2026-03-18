En plena sesión del Senado, los integrantes de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Saúl Monreal y Salgado Macedonio, se pusieron a jugar futbol.

En redes sociales se han compartido algunos videos en los que se puede ver a los senadores morenistas cabeceando y dominando balones que su compañera Beatriz Mojica llevó al recinto legislativo.

Saúl Monreal y Salgado Macedonio no fueron los únicos que se pusieron a pelotear durante su horario laboral, pues Alito Moreno también fue visto jugando con uno de los balones.

Saúl Monreal y Salgado Macedonio juegan futbol en el pleno del Senado

De cara al Mundial 2026, el Senado de la República ya comienza a vivir la fiesta deportiva, pues el recinto se llenó de balones durante la sesión ordinaria que se celebró el 18 de marzo.

Lo anterior debido a que la senadora Beatriz Mojica llevó cientos de balones producidos por fabricantes mexicanos y Saúl Monreal y Salgado Macedonio no se aguantaron las ganas de jugar con ellos.

A pesar de estar en el salón de plenos, los legisladores federales se pusieron a cabecear y dominar las pelotas personalizadas con sus nombres que su compañera de bancada les regaló.

SAÚL MONREAL PRESUME SU TOQUE EN EL SENADO



Saúl Monreal mostró su técnica con el balón en el Senado al estrenar un esférico personalizado que le regaló la senadora Beatriz Mojica.



Información @Reforma pic.twitter.com/vwK946tbaI — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) March 18, 2026

Cabe destacar que la propia Beatriz Mojica explicó que los balones que llevó fueron fabricados en Chichihualco, Guerrero, comunidad que se enfoca en la fabricación de las pelotas.

Al hablar sobre las razones por las que llevó los esféricos al Senado, dijo que fue con la intención de promover la producción nacional aprovechando la próxima fiebre mundialista.

Alito Moreno también se echó unas dominadas

Los balones de futbol que llegaron al Senado no solo llamaron la atención de Saúl Monreal y Salgado Macedonio, pues incluso otros senadores de la oposición también jugaron con ellos.

Ese fue el caso del dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, quien también se puso a jugar unos minutos con uno de los balones de futbol que llevó la senadora Beatriz Mojica.

En otro video publicado en redes sociales, se muestra que Alejandro Moreno Cárdenas hizo unas dominadas con el balón de futbol, pero en el patio del recinto legislativo.