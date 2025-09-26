Adán Augusto López Hernández recibió transacciones millonarias que no declaró, entre 2023 y 2024, cuando buscaba la candidatura presidencial de Morena.

Así lo asegura una investigación de N+ Focus, quien resalta irregularidades financieras cuando dejó la Secretaría de Gobernación para buscar la candidatura a la presidencia de 2024.

Durante dicho lapso, recibió 79 millones de pesos de una empresa que obtuvo contratos con el gobierno de Tabasco cuando López Hernández estaba al frente, así como de una empresa fantasma.

Adán Augusto López recibió transferencia millonarias de empresa fantasma

De acuerdo con la investigación de N+, entre 2023 y 2024, Adán Augusto López recibió diversas transferencias por millones de pesos que no reveló en su declaración patrimonial.

Se trata de movimientos por 20 millones 556 mil 643 millones de pesos, de los que más de 11 millones de pesos provinieron de una empresa fantasma, de acuerdo con las declaraciones que sí realizó ante Servicios de Administración Tributaria (SAT).

Los primeros movimientos, realizados bajo la figura de pagos por servicios profesionales, se dieron en noviembre y diciembre de 2023 de la siguiente forma:

noviembre: 8.9 millones de pesos por la empresa GH Servicios Empresariales, declarada por el SAT como fantasma

diciembre: 11.5 millones de pesos por Operadora Turística Rabate, quien obtuvo contratos con el gobierno de Tabasco

Cabe señalar que la empresa GH Servicios Empresariales está ligada directamente a Adán Augusto López, pues ‘corporativo-chontalpa@hotmail.com’ es el correo electrónico del contribuyente tanto del senador, como de su hermano, Melchor López Hernández.

Sin embargo, también es el correo registrado para GH Servicios Empresariales, empresa que en 2024 le depositó 2.8 millones de pesos más, antes de ser suspendida por la Secretaría de Hacienda.

En el mismo año recibió 18 millones 881 mil 125 pesos de Capital Cargo del Golfo, quien recibió contratos por asignación directa de López Hernández en Tabasco.

Adán Augusto no reveló transferencia millonarias en declaración patrimonial; podría tener consecuencias

A pesar de haber recibido alrededor de 79 millones de pesos en el periodo 2023-2024, Adán Augusto López no presentó todos sus ingresos en sus declaraciones patrimoniales.

En 2023 reportó ingresos por 7 millones de pesos cuando, según la investigación, recibió al menos 22 millones en ese periodo.

Mientras que en 2024, declaró ante el SAT 58 millones 197 mil 784 pesos; sin embargo, ante la Contraloría de la Cámara de Senadores sólo admitió 625 mil 793 pesos.

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la omisión, así como la falsedad en las declaraciones patrimoniales son causa de sanciones como: