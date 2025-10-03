Se reveló que el hijo mayor de Adán Augusto López también figuró en la nómina del Senado y del Tribunal Judicial de Tabasco, pero, ¿quién es Adán Payambé López Estrada? Te decimos lo que sabemos.

En días recientes, Adán Augusto López se ha visto envuelto en diversas investigaciones, como transferencias millonarias no declaradas, así como la presencia de sus hijos en nómina.

Aunque no ha aclarado el por qué sus hijos recibieron pagos del Senado y de la Cámara de Diputados como asesores, sí dio a conocer que las transferencias serían un golpe en contra del movimiento.

¿Quién es Adán Payambé López Estrada?

Adán Payambé López Estrada es un abogado y el hijo mayor del legislador y coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, de su matrimonio con Dea Isabel Estrada.

Sin embargo y al igual que sus hermanos, Adán Payambé López Estrada se mantendría lejos de la esfera pública y de la política, ya que no figura como funcionario público en el portal de Declaranet.

Pese a esto último, Adán Payambé López Estrada sí trabajó como secretario auxiliar del Consejo de la Judicatura de Tabasco, cuando su papá era titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante un mes.

¿Quién es Adán Payambé López Estrada? (Zeltzin Juárez vía X)

¿Qué edad tiene Adán Payambé López Estrada?

Por lo mismo, se desconoce la edad de Adán Payambé López Estrada, aunque debería tener aproximadamente 26 años.

¿Quién es la esposa de Adán Payambé López Estrada?

Tampoco se tiene información sobre el estado civil de Adán Payambé López Estrada, por lo que no es posible indicar quién es su esposa.

¿Qué estudió Adán Payambé López Estrada?

El Registro Nacional de Profesionistas apunta que Adán Payambé López Estrada es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, titulado en 2024.

¿En qué ha trabajo Adán Payambé López Estrada?

Mientras estudiaba la carrera, Adán Payambé López Estrada fue contratado por el Senado para fungir como asesor por tiempo determinado, por el cual obtuvo 60 mil pesos, aunque no se menciona el lapso.

Dicho contrato fue firmado en 2019, mientras que en 2022 y durante un mes, fue secretario auxiliar en del Consejo de la Judicatura de Tabasco, por el que recibió casi 25 mil pesos.

Desde entonces se desconoce la trayectoria de Adán Payambé López Estrada, aunque se presume, no ejercería ningún cargo público.

Adán Payambé López Estrada también recibió pagos del Senado y del Tribunal de Justicia de Tabasco

El medio Emeequis y Jorge García Orozco compartieron el contrato por el cual Adán Payambé López Estrada habría recibido pagos del Senado y el Poder Judicial de Tabasco.

Los pagos que rondan los 85 mil pesos se sumarían a los 805 mil que recibió su hermano Augusto Andrés López Estrada en la Cámara de Diputados mientras su papá era secretario de Gobernación.

Ninguno de los hermanos López Estrada estaba bajo contrato por servicio social, como mencionó Adán Augusto López en 2022 ni habían terminado la licenciatura, por lo que en redes apuntan nepotismo.