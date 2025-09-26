Adán Augusto López Hernández aseguró son falsas presuntas transacciones por 79 millones de pesos.

El coordinador de Morena en la Cámara de Senadores dijo que se trata de “un nuevo ataque de la derecha” en contra del Movimiento de la Cuarta Transformación.

“Hemos sido objeto de un nuevo ataque de la derecha conservadora, una campaña mediática que desde luego va mas allá de mi persona, pretende socavar el movimiento de la Cuarta Transformación” Adán Augusto López Hernández. Coordinador de Senadores de Morena

Así respondió luego del reportaje de N+ del 25 de septiembre y después de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera que aclarara la situación durante la conferencia mañanera.

El senador Adán Augusto López ha justificado que ha recibido una herencia de su padre del banco West Fargo y confirmó que ha tenido ingresos por servicios profesionales, rentas, venta de ganado y los seguirá teniendo.

“Yo dije que en el 24 tenía 50 y tantos (millones de pesos) y que en el 23 tuve 26 millones de pesos. Si suman, dan la cantidad de los 78 millones de pesos que es lo que yo declaré como ingreso al Servicio de Administración Tributaria (SAT)…yo nunca oculté, lo que es impreciso que yo registré 622 mil pesos cuando no es cierto” Adán Augusto López Hernández. Coordinador de Senadores de Morena

Adán Augusto López Hernández señala que sabe quién está detrás de los señalamientos de transferencias millonarias; descarta “fuego amigo”

“Yo sé de parte de quién y por que lo hacen”, señaló Adán Augusto López Hernández para referir el origen de los señalamientos de transferencias millonarias a sus cuentas.

Refirió que ahora resulta que el “pato mayor” que “le tira a las escopetas” e insistió que quieren dañar al movimiento.

No obstante, aclaró que no es “fuego amigo” y que es político profesional, por lo cual no revelará quién está detrás.

Adán Augusto López señala que es “probable” que haya recibido dinero de GH Servicios Empresariales, supuesta empresa fantasma

Adán Augusto López Hernández dijo que los señalamientos contra empresa GH Servicios Empresariales, supuesta empresa fantasma, fueron superados.

Ante ello, dijo que no es sería delito haber recibido un pago por servicios profesionales por esa y otras empresas.

También dijo que cualquier problema de cualquier empresa ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendría que ser un asunto de la corporación y no de él.

Sobre el correo suyo que lo vincula con la empresa dijo que ello lo ha maneja su contador y que es normal que pongan varios correos.

Sobre la empresa Operadora Turística Rabate, descartó que haya habido conflicto de interés debido a que él no firmó los posibles contratos.

Adán Augusto López Hernández acepta que recibió 79 millones de pesos, rechaza que los haya ocultado

Adán Augusto López Hernández aceptó que recibió alrededor 79 millones de pesos como ingresos entre 2023 y 2024 dijo que lo que rechaza es es que los haya ocultado.

Respondió que esos ingresos y próximos que va a seguir teniendo son y serán por:

Herencias

Comercialización de ganado

Venta de departamento

Servicios profesionales

Rentas

Adán Augusto López Hernández señala que no recibió ningún reporte sobre Hernán Bermúdez Requena y dio resultados

Sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena, Adán Augusto López dijo que no recibió reportes de seguridad que lo alertaran y que ahora no nombraría a un personaje como él, pero dio resultados: “no me siento mal”.

Adán Augusto López Hernández descarta que senadores de Morena estén en su contra

“Hay unidad en el grupo.. no hay uniformidad”, de esa manera Adán Augusto López Hernández descartó que haya un grupo de senadores de Morena que esté en su contra.

“Deje que me ría un poquito” y “el muerto que vos matais goza de caval salud, dijo tras cuestionarle si se considera un político desahuciado.