Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena explica origen de sus 25 millones de pesos de los que acuñe a las cabeza de ganado.

En un encuentro con medios de comunicación en la Cámara de Senadores, una vez más Adán Augusto López da claridad sobre sus ingresos.

Esto tras la una investigación periodística que daba cuenta de los ingresos millonarios del senador de Morena, así como sus otras actividades por 79 millones de pesos.

Adán Augusto López explica origen de sus 25 millones de pesos con cabezas de ganado y no de servicios profesionales

De acuerdo con Adán Augusto López tiene ingresos de hasta 25 millones de pesos por cabezas de ganado que se trabajan en Tabasco.

En este encuentro con periodistas el senador aseguró que había dejado de tener actividades profesionales y en su momento sólo se había centrado en la ganadería.

Incluso afirmó que hizo estas actividades para “evitar la posibilidad de un conflicto de interés”.

Resaltó que mes con mes se embarcan un promedio de 150 cabezas de ganado, y aunque es una actividad que se realiza en el estado de Tabasco, por el momento no ha podido visitar este lugar.

Además aclaró que por ahora no está prestando servicios de asesoría legal.

“No, dejé de realizar esas actividades y me concentré, como lo informé en el asunto de la ganadería. Precisamente para evitar la posibilidad de un conflicto de interés. Es la actividad ganadera. Sí mes con mes se embarcan un promedio de 150 cabezas de ganado (...) No ahorita no, porque básicamente esa la presto en Tabasco y no he podido ni siquiera estar en Tabasco (...) ahora no estoy prestando asesoría legal" Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena

Cabe recordar que el senador ha dicho que sus ingresos provienen también de una herencia su padre del banco West Fargo en Estados Unidos, por la que incluso está en litigios en ese país.

Además de otro tipo de actividades como rentas, además de las cabezas de ganado y antes con servicios profesionales.

Aunque ahora el senador de Morena aseguró que por el momento no está brindando asesorías legales, por lo que por el momento sólo se dedica a la ganadería, así como a sus actividades en la Cámara de Senadores de México.