FC Barcelona vs PSG se roba la atención en la Jornada 2 de la Champions League; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.
La Champions League enfrenta al FC Barcelona vs PSG, dos favoritos para ganar el título y levantar la “Orejona”.
FC Barcelona vs PSG: Pronóstico de la Jornada 2 de Champions League
El miércoles 1 de octubre de 2025 cierra la Jornada 2 de la Champions League con el partido FC Barcelona vs PSG, cuyo pronóstico es que el equipo culé ganará 2-1 a los franceses.
FC Barcelona vs PSG: Posibles alineaciones de la Jornada 2 de Champions League
El FC Barcelona recibirá con esta posible alineación al PSG en la Jornada 2 de la Champions League:
- Szczesny
- Koundé
- Eric
- Cubarsí
- Gerard Martín
- De Jong
- Pedri
- Olmo
- Lamine Yamal
- Rashford
- Ferran Torres
El PSG no podrá contar con varias de sus estrellas, así que saltará con esta posible alineación a la cancha del FC Barcelona:
- Chevalier
- Achraf Hakimi
- Zabarnyi
- Pacho
- Nuno Mendes
- Zaire-Emery
- Vitinha
- Fabián Ruiz
- Kang-In Lee
- Gonzalo Ramos
- Barcola
FC Barcelona vs PSG: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 2 de Champions League
La señal de Caliente TV transmitirá el partido FC Barcelona vs PSG, en la Jornada 2 de la Champions League.
FC Barcelona vs PSG chocan a partir de las 13 horas, tiempo del centro de México, el miércoles 1 de octubre.
- Partido: FC Barcelona vs PSG
- Fase; Jornada 2 de la Fase de Liga de Champions League
- Fecha: Miércoles 1 de octubre de 2025
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico de Montjuic
- Transmisión: Caliente TC
¿Cómo llegan el FC Barcelona y PSG a la Jornada 2 de Champions League ?
El FC Barcelona debutó en la Jornada 1 de la Champions League en la cancha del Newcastle, donde sumó sus primeros tres puntos, previo a recibir al PSG.
Con marcador de 2-1, el FC Barcelona redondeó una buena presentación en la Jornada 1 de la Champions League, pero en la Jornada 2 recibirá al monarca vigente, el PSG francés.
El PSG goleó 4-0 al Atalanta en la Jornada 1 de la Champions League, dejando claro que está listo para defender el cetro del torneo.