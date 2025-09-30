FC Barcelona vs PSG se roba la atención en la Jornada 2 de la Champions League; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

La Champions League enfrenta al FC Barcelona vs PSG, dos favoritos para ganar el título y levantar la “Orejona”.

FC Barcelona vs PSG: Pronóstico de la Jornada 2 de Champions League

El miércoles 1 de octubre de 2025 cierra la Jornada 2 de la Champions League con el partido FC Barcelona vs PSG, cuyo pronóstico es que el equipo culé ganará 2-1 a los franceses.

FC Barcelona vs PSG: Posibles alineaciones de la Jornada 2 de Champions League

El FC Barcelona recibirá con esta posible alineación al PSG en la Jornada 2 de la Champions League:

Szczesny Koundé Eric Cubarsí Gerard Martín De Jong Pedri Olmo Lamine Yamal Rashford Ferran Torres

El PSG no podrá contar con varias de sus estrellas, así que saltará con esta posible alineación a la cancha del FC Barcelona:

Chevalier Achraf Hakimi Zabarnyi Pacho Nuno Mendes Zaire-Emery Vitinha Fabián Ruiz Kang-In Lee Gonzalo Ramos Barcola

FC Barcelona vs PSG: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 2 de Champions League

La señal de Caliente TV transmitirá el partido FC Barcelona vs PSG, en la Jornada 2 de la Champions League.

FC Barcelona vs PSG chocan a partir de las 13 horas, tiempo del centro de México, el miércoles 1 de octubre.

Partido: FC Barcelona vs PSG

Fase; Jornada 2 de la Fase de Liga de Champions League

Fecha: Miércoles 1 de octubre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico de Montjuic

Transmisión: Caliente TC

¿Cómo llegan el FC Barcelona y PSG a la Jornada 2 de Champions League ?

El FC Barcelona debutó en la Jornada 1 de la Champions League en la cancha del Newcastle, donde sumó sus primeros tres puntos, previo a recibir al PSG.

Con marcador de 2-1, el FC Barcelona redondeó una buena presentación en la Jornada 1 de la Champions League, pero en la Jornada 2 recibirá al monarca vigente, el PSG francés.

El PSG goleó 4-0 al Atalanta en la Jornada 1 de la Champions League, dejando claro que está listo para defender el cetro del torneo.