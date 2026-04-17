Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó que se reunirá con el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volker Türk.

En conferencia de prensa, la fiscal general resaltó que tanto ella, como los titulares de las fiscalías estatales se reunirán con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos la próxima semana para tratar el tema de los desaparecidos en México.

Ernestina Godoy confirma reunión con Volker Türk, alto comisionado de la ONU

La fiscal Ernestina Godoy confirmó que sostendrá una reunión con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, para la próxima semana.

El alto comisionado arribará el 19 de abril para la gira de trabajo que culmina el 22 de abril tras el informe sobre desapariciones forzadas en México del Comité contra la Desaparición Forzada que el país rechazó.

“En el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que las fiscales y los procuradores de justicia del país tendremos una reunión de trabajo la próxima semana con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Volker Türk” Ernestina Godoy

De acuerdo con Ernestina Godoy, la reunión con el alto comisionado de la ONU tendrá la participación de los y las fiscales de los estados mexicanos como parte del compromiso para erradicar la desaparición de personas.

Asimismo, destacó el compromiso de la FGR para cumplir con las obligaciones en materia de Derechos Humanos y la procuración de justicia en los casos de desaparición de personas.

“Reafirmamos nuestra determinación de cumplir plenamente con nuestras obligaciones en materia de Derechos Humanos, la investigación y procuración de justicia en caso de desaparición de personas es una prioridad del Estado mexicano”

“La Fiscalía reitera su compromiso de continuar fortaleciendo sus capacidades constitucionales y de atender de manera puntual las preocupaciones de las víctimas”, reiteró la fiscal general.

Ernestina Godoy también resaltó la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas del gobierno federal para la búsqueda de personas desaparecidas como: