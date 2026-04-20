Volker Türk, alto comisionado de la ONU, se encuentra en México para reunirse con organizaciones civiles, autoridades y víctimas por desapariciones.

El domingo 19 de abril, Volker Türk compartió un video en redes sociales para hablar de su primera reunión con jóvenes y exponentes de organizaciones civiles.

El alto comisionado de los derechos humanos detalló que buscará discutir sobre los desafíos que enfrentan los derechos humanos a nivel nacional, regional y global.

Volker Türk se encuentra en México para dialogar sobre derechos humanos

En abril de 2026, el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la desaparición Forzada (CED) condenó e intensificó sus acciones ante la crisis de desapariciones en México.

“Como pueden ver, me encuentro en la Ciudad de México en una visita oficial para reunirme con la sociedad civil, con víctimas de abusos de derechos humanos, con las familias de las personas desaparecidas, con las autoridades, con el presidente, los diferentes ministros y las distintas instituciones del Estado” Volker Türk

I’m here in #Mexico on an official visit to meet civil society, authorities, victims of human rights abuses & families of the disappeared, and to discuss human rights challenges at national, regional & global levels. - UN Human Rights Chief @volker_turk pic.twitter.com/mDWZ8gTbtS — UN Human Rights (@UNHumanRights) April 19, 2026

Posteriormente, Volker Türk anunció su visita a México para reunirse con:

sociedad civil

víctimas de abusos a sus derechos humanos

familias de personas desparecidas

autoridades

ministros

instituciones de estado

Volker Türk se reunirá con colectivos, víctimas y autoridades para hablar de la situación que vulnera sus derechos y la problemática relacionada con los derechos humanos.

El alto comisionado de la ONU sostuvo una reunión de dos horas con representantes de diversas organizaciones sociales quienes le expresaron las fallas en los protocolos para salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

Dicha reunión se realizó en las instalaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la CDMX.

Volker Türk se comprometió a llevar las inquietudes de las organizaciones sociales ante las autoridades correspondientes, ya que hay denuncias sobre las omisiones en los mecanismos de institucionales para la protección y justicia en México.

Volker Türk se compromete a hablar con familias de desparecidos en México

Hasta el momento, se desconoce su Volker Türk tendrá una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Volker Türk tendrá un encuentro con la fiscal general Ernestina Godoy en los siguientes días.

Por otro lado, Volker Türk se comprometió a hablar con familiares de personas desparecidas en México y sus preocupaciones.