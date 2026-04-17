A través de una carta, colectivos de búsqueda pidieron el apoyo de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, frente a la resolución de la ONU sobre una crisis de desapariciones en México.

“Estimamos fundamental que, durante su visita a México, usted exprese de manera clara y pública su respaldo a la determinación del Comité, reconociéndola como una herramienta que puede contribuir a encauzar soluciones frente a la crisis y no como un elemento de confrontación” Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

El objetivo de la carta, con fecha del 16 de abril, sería pedirle a Volker Türk un posicionamiento público frente a los casos de desapariciones en México reconocidos por la ONU, en vísperas de su visita al país la próxima semana.

jóvenes desaparecidos (Camila Ayala Benabib)

Colectivos piden a Volker Türk respaldar la resolución del CED sin ceder ante el Estado mexicano

En el documento, las familias de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda de Guanajuato expresaron su respaldo a la reciente determinación del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED).

“Un posicionamiento en este sentido reforzaría la legitimidad de la Convención y enviaría una señal firme sobre la coherencia y la necesidad de mantener el sistema de Naciones Unidas al hacer frente a situaciones de esta gravedad” Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Los colectivos consideran que esa posición representa una oportunidad para avanzar en la búsqueda de más de 132 mil personas desaparecidas y en la identificación de más de 72 mil cuerpos.

Sobre ese argumento, los colectivos pidieron a Volker Türk que, durante su visita, respalde de manera clara y pública la decisión del CED y la reconozca como una herramienta para dar soluciones y no de confrontación con el gobierno mexicano.

Asimismo, le pidieron no dejarse convencer por el Estado mexicano sobre avances en materia de desaparición, pues “basta ver el nivel de impunidad que persiste para darse cuenta de que todos los discursos de soberanía no sirven”.

Colectivos mandan mensaje a Volker Türk (Colectivos de Guanajuato)

Colectivos mandan mensaje a Volker Türk (Colectivos de Guanajuato)

Colectivos mandan mensaje a Volker Türk (Colectivos de Guanajuato)

Colectivos piden a la ONU-DH recuperar firmeza y claridad frente al Estado mexicano

En otro tema, los colectivos manifestaron preocupación por el papel reciente de la Oficina de la ONU-DH en México, a la que acusan de haber perdido visibilidad y firmeza ante el dolor de las familias.

Por lo anterior, solicitaron que la oficina retome una postura crítica, clara y sin ambigüedades frente al Estado, especialmente en torno a la decisión del Comité en materia de desaparición.