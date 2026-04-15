Amnistía Internacional urgió que la crisis de desaparecidos en México se declare como emergencia nacional, además de respaldar el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU.

El posicionamiento de Amnistía Internacional se suma diversos comunicados e informes, ya que desde octubre de 2025 se había dirigido al CED de la ONU para respaldar su decisión de solicitar al Estado informes sobre las desapariciones.

Así como participar en el reporte para el Comité de Derechos Humanos de la ONU referente a México, en donde mencionan su preocupación por los 133 mil 195 desaparecidos en México, cifra de hoy martes 14 de abril 2026.

Amnistía Internacional pide declarar emergencia nacional crisis de desaparecidos en México

Ante la decisión del CED de la ONU, Amnistía Internacional urgió al gobierno de México declarar crisis de desaparecidos como emergencia nacional, con la activación del Artículo 34 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada.

Desapariciones en México deben ser declaradas emergencia nacional (Camila Ayala Benabib)

Amnistía Internacional señaló la decisión como un hito histórico, ya que abre un canal directo de diálogo entre el Estado con organismos internacionales para revisar la situación de desapariciones en el país.

Por lo cual, el activar el artículo 34 y declarar emergencia nacional visibiliza la crisis que, a su parecer, ha sido minimizada pese a los datos que reflejan la magnitud del problema, no sólo por los 133 mil desaparecidos.

También por los más de 72 mil cuerpos sin identificar, más las 5 mil 696 fosas clandestinas y 2 mil 341 colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos, cifras suficientes para considerar que las desapariciones son generalizadas.

Informe de la ONU brinda esperanza a familiares de desaparecidos: Amnistía Internacional

Amnistía Internacional apuntó en ese momento que el informe permitía emprender un cambio de rumbo que comenzaba con reconocer la dimensión del problema en vez de reinterpretar las cifras.

Y añadió que el informe permitía el instrumentar las investigaciones para que la situación se abordara como un fenómeno de macrocriminalidad, cuya impunidad permite que las desapariciones sigan sucediendo.

Por lo cual, Amnistía Internacional lamentó que la respuesta del Estado, que calificó como defensiva ante el esfuerzo del CED, no desconoció su labor para resolver el problema.