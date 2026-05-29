Gerardo Fernández Noroña dio a conocer que presentará queja en el Senado de la República contra su homólogo Luis Armando Melgar del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por la provocación que recibió durante la pasada sesión extraordinaria.

En la pasada sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores del 28 de mayo de 2026, el Partido Acción Nacional (PAN) llevó playera de color guinda con la leyenda “Yo con Rocha” para dárselas a los legisladores de Morena, pero estas no fueron bien recibidas.

Playera Yo Con Rocha hecha por el PAN para Morena (Especial)

Por su parte, el senador Luis Armando Melgar tomó una de estas playeras y acudió al escaño de Noroña para increpar al senador sobre su apoyo al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por Estados Unidos.

La discusión subió de tono cuando los legisladores de la llamada Cuarta Transformación comenzaron a aventarse la prenda entre sí, sin embargo la querella no escaló.

"Calmarlos", ese senador cuyo nombre no recuerdo fue a provocarme. No acepté su provocación. Por otra parte, presentaré una Queja formal ante la dirección de la coalición @PartidoMorenaMx, @PTnacionalMX y @partidoverdemex. Es inaceptable que un integrante de nuestras bancadas... https://t.co/J6t7XjKNt5 — Fernández Noroña (@fernandeznorona) May 29, 2026

Noroña asegura que presentará queja contra Melgar por provocación con playera “Yo con Rocha”

Después de este incidente que se hizo viral en la Cámara de senadores, el senador morenista, Gerardo Fernández Noroña aseguró que no recordaba el nombre de Melgar, y que no cayó en su provocación en un breve mensaje desde redes sociales.

Por lo que afirmó que presentará una queja formal ante la dirección de la coalición de Morena, PVEM y el Partido del Trabajo (PT).

Aunque no dio más detalles de la queja de cómo y cuándo podría presentarla en contra del senador Melgar.

Noroña rechaza que llamen a Morena como “narcopartido”

También en su mensaje, Noroña rechazó que se le llame al Movimiento de Regeneración Nacional como un “narcopartido”, tras los señalamientos de Estados Unidos en contra de Rocha Moya por tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Además en su posicionamiento, Gerardo Fernández Noroña señaló que es inaceptable que un miembro de la coalición de Morena, PVEM y PT, llame al partido guinda como “narcopartido”.

Aún se desconoce cuál fue el intercambio de palabras entre Melgar y Noroña, pero ambos senadores lucían molestos durante la confrontación.