El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos realizará una visita oficial a México tras el rechazo de México al informe sobre desaparecidos.

Santiago Corcuera, ex presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), compartió para Azucena Uresti, que la visita ocurrirá el próximo sábado 18 de abril.

Asimismo, destacó que el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, recibirá la información que entregue el gobierno federal, pero también la de las organizaciones civiles.

Sin embargo, su visita no significa que habrá un cambio sobre el informe ni bloqueará la activación del Artículo 34 de la Convención contra Desapariciones Forzadas, con el que el tema de la desaparición forzada en México será tratado en la Asamblea General de la ONU.

Visita del Alto Comisionado de la ONU no altera decisión del Comité de desaparecidos

Santiago Corcuera señaló que la visita del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a México no altera la decisión tomada por el comité de desaparecidos sobre la activación del artículo 34 para llevar el caso ante la Asamblea General.

El exfuncionario de la ONU señaló que el Alto Comisionado no tiene una jerarquía superior al comité, por lo que no puede revocar o cambiar la decisión de activar el Artículo 34.

“El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no es el jefe del comité… El Alto Comisionado no es el jefe ni el superior jerárquico del comité, ni por mucho que el gobierno quiera explicarle todo lo que quiera no podría decirle ‘oye, voy a revocar tu decisión y la tienes que cambiar’. Eso no es posible” Santiago Corcuera

Cabe señalar que es la primera vez que el artículo 34, que se activa cuando existen indicios fundados de que la desaparición forzada es una práctica generalizada en un Estado Parte, se aplica a un país.

Sin embargo, esto no quiere decir que la ONU vaya a “señalar con el dedo” a México, sino la discusión para apoyarlo con orientación o incluso con recursos para resolver el tema, destacó Santiago Corcuera.

“No es un tribunal. El comité, al ir tal decisión , no está atribuyendo la responsabilidad internacional al Estado” Santiago Corcuera

Asimismo, destacó que en la Asamblea General se tratarían los temas necesarios para resolver la crisis de desaparecidos en México, como: