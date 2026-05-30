Fiscalía de Zacatecas confirma secuestro de Gustavo Domínguez, exdirector de la PDI

La Fiscalía de Zacatecas confirmó que Gustavo Domínguez Saldívar, exdirector de la Policía de Investigación (PDI), fue secuestrado, por lo que se mantiene un fuerte operativo para dar con su paradero.

De acuerdo con la información, el exmando policiaco se desplazaba en su vehículo por la ciudad de Zacatecas cuando fue interceptado por hombres armados, quienes lo privaron de su libertad.

Fiscalía de Zacatecas ejecuta operativo para localizar a Gustavo Domínguez, exdirector de la PDI

A través de un comunicado, la Fiscalía de Zacatecas confirmó el secuestro de Gustavo Domínguez, quien ocupó cargos estratégicos dentro de la PDI, en áreas de investigación y combate al secuestro en la entidad.

La Fiscalía de Zacatecas informó que la carpeta de investigación fue iniciada luego de que se reportara el secuestro de Gustavo Domínguez, hecho que ocurrió sobre la avenida San Marcos, en la capital zacatecana.

Asimismo, la Fiscalía precisó que, hasta el momento, no se ha recibido ninguna comunicación relacionada con exigencias económicas o solicitudes de rescate vinculadas con la desaparición del exfuncionario.

Pese a que Gustavo Domínguez dejó de laborar en la PDI desde hace un año y ocho meses , no se han limitado las acciones para dar con su paradero, informó la Fiscalía de Zacatecas.

Las autoridades destacaron que continúan las labores de campo, inteligencia y análisis de información para determinar las circunstancias en las que ocurrió la privación de la libertad y dar con los responsables.