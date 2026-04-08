Roberto Velasco Álvarez, ratificado como nuevo canciller de México, aseguró que el Gobierno no niega las desapariciones forzadas.

“Bajo ninguna circunstancia negamos el dolor de muchas familias que hemos acompañamos de su búsqueda desesperada de sus familiares”. Roberto Velasco, canciller de la SRE

En respuesta al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Velasco refrendó el compromiso de la SRE con las familias de los desaparecidos y con la cooperación internacional.

Aunque reconoció la importancia del escrutinio global, señaló que algunos señalamientos del informe resultan “extralimitados” y defendió que en México no existen desapariciones sistemáticas ni gubernamentales, como se apunta en el documento.

“No negamos desapariciones”: Velasco a la ONU

Tras ser confirmado como canciller de la SRE, Velasco aprovechó en la comparecencia previa a su ratificación para hablar de su compromiso sobre el tema de las desapariciones forzadas en México, de las cuales aseguró que el Gobierno no ha negado en ninguna circunstancia.

Asimismo, Velasco refrendó su compromiso con las familias de los miles de desaparecidos en el país, por lo que seguirán siendo tema de trabajo para erradicar.

“Las madres buscadores, los colectivos de búsqueda tienen toda nuestra empatía, toda nuestra solidaridad, todo nuestro compromiso de seguir trabajando en este tema que sabemos que es desgarrador, que causa una enorme tragedia en la esfera de cada una de estas personas y vamos a seguir así”. Roberto Velasco, canciller de la SRE

Velasco asegura que cooperación internacional sobre desapariciones forzadas seguirá

Ante el informe de la ONU sobre desaparición forzada, el canciller Velasco aseguró que la cooperación internacional seguirá, pues es un compromiso que se trabaja desde la SRE.

“Hay un compromiso total desde la perspectiva internacional que es la que le toca a la SRE de seguir trabajando en este tema tanto a nivel nacional, como desde la cooperación intencionalidad, no estamos en contra de la cooperación internacional de este tema, de hecho somos el país que más cooperación internacional tenido en este tema, incluyendo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por supuestos las propias Naciones Unidas, el Alto Comisionado para Derechos Humanos y el propio Comité”. Roberto Velasco, canciller de la SRE

Ante ello, Velasco aclaró que las cuestiones por las que ha rechazado el informe de la ONU son porque desde las perspectiva del caso se ven extralimitadas.

“Lo que estamos cuestionando algunas caracterización es y cuestiones del informe que nos parece una extralimitación, hace una redefinición del concepto de desaparición forzada, cosa que no tiene facultad, entonces eso es parte de los que cuestionamos”. Roberto Velasco, canciller de la SRE

Además de que Velasco refrendó que el trabajo del Gobierno de México sobre desapariciones forzadas es visible, pues ha ido a la baja, así como en el país no hay casos de manera sistemática y gubernamental, como se apunta en la ONU.