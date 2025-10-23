Jonathan Márquez, delegado regional del PRI en CDMX, Puebla y Tlaxcala, llamó al partico Movimiento Ciudadano a no actuar de esquirol político de Morena.

“Un llamado muy portante para Movimiento Ciudadano para que deje de tomar ese papel de esquirol… poder recuperar la normalidad democrática” Jonathan Márquez. Delegado regional del PRI en CDMX, Puebla y Tlaxcala,

Así lo dijo Jonathan Márquez luego de que la dirigente en CDMX, Tania Larios, señalara que el PRI está abierto a pintarse de naranja en las elecciones 2027 y llevar a cabo una alianza.

Jonathan Márquez, delegado del PRI: alianzas buscan quitarle la mayoría a Morena y recuperar instituciones

Los priístas hicieron llamados al Partido Acción Nacional (PAN) y a Movimiento Ciudadano para que haya una alianza, ya que dijeron es la única forma de ganarle a Morena en las elecciones 2027.

El objetivo, es quitarle la mayoría a Morena, peor no solo eso, sino hacer un gran trabajo de recuperación de leyes e instituciones.

Como ejemplo, Jonathan Márquez puso al Instituto Nacional Electoral (INE) y señaló que lo que fue es algo lejano aunque no hace mucho que se le hicieron modificaciones.

PRI critica al PAN: no ir en alianza solo beneficia a Morena

Cabe recordar que Tania Larios señaló que están a favor de hacer un gran frente pues ni Morena se da el lujo de no ir en alianza.

Además, destacó que el hecho de no ir en alianza como lo anunció el PAN en su relanzamiento, solo beneficia a Morena.

Tania Larios dijo que el PAN no está pensando en México y que el PRI sabe sacrificarse como lo ha hecho en alianzas pasadas.