¿De qué murió Anne Schedeen? Actriz de ALF fallece a los 77 años

A través de un comunicado de la familia, se dio a conocer la muerte a los 77 años de Anne Schedeen, actriz conocida por interpretar a Kate Tanner en la icónica serie de ALF.

Por ahora se desconocen las causas de la muerte de Anne Schedeen, la actriz de ALF, pues no se dieron detalles, más que “falleció pacíficamente”.

Muere a los 77 años Anne Schedeen, actriz de ALF

El 14 de junio 2026, Anne Schedeen, actriz de ALF ha muerto a los 77 años de edad, su familia se despidió escribiéndola como “creativa e inteligente”, dejando un legado y amor a quienes la conocieron.

“Es con el corazón roto compartimos que Annie ha fallecido pacíficamente. Ella deja atrás un legado extraordinario de energía creativa, humor inteligente, deleite en su familia, adoración por los perritos, odio ardiente por Trump, pasión por el ahorro de segunda mano y amor por una buena historia”. Familia de Anne Schedeen

A Anne Schedeen le sobreviven su esposo por 55 años Christopher Barrett y su hija Taylor Barrett, así como sus perros a los cuales la propia actriz rescató Roo y Red.

¿Quién era Anne Schedeen, actriz de ALF?

Luanne Ruth Schedeen​, conocida como Anne Schedeen, nació el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregón, Estados Unidos, fue una conocida actriz de la televisión durante los 80´s y 90´s

Anne Schedeen ganó fama tras interpretar el personaje de Kate Tanner, madre de la familia en la serie de televisión ALF,​ la cual fue transmitida de 1986 a 1990.

Así como Anne Schedeen también participó en populares series de la época, como Paper Dolls, Emergency! y Simon & Simon; su última aparición notable fue en la serie Judging Amy.

Mientras que en el cine Anne Schedeen participó en las películas de Embryo y Second Thoughts.