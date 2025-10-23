Tras reclamos de Alejandro “Alito” Moreno por la ruptura de la alianza PAN-PRI, el dirigente de Acción Nacional, Jorge Romero, minimizó lo dicho y reafirmó que irán solos en próximas elecciones.

“Lo reitero palabra por palabra es que el PAN le va a apostar al PAN faltaba más”. Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

El sábado 18 de octubre de 2025, el PAN presentó lo que llamó un relanzamiento, en el que además de abrir el partido, descartaron las alianzas para las elecciones de 2027.

Sin embargo, el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno reaccionó mal y aseguró que el PAN se está acobardando para enfrentarse al oficialismo, ya que sólo podrán ganar en alianza.

Alejandro Moreno señaló que el PAN salió a lloriquear (Galo Cañas/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Jorge Romero minimiza reclamo de Alito Moreno por la ruptura de la alianza PAN-PRI

Fue en entrevista con Azucena Uresti que Jorge Romero habló sobre el reclamo de su homólogo del PRI, Alito Moreno; aseguró que no se va a enganchar con sus palabras.

“La oposición tiene que crecer, es torpe que entre la oposición nos peleemos”. Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

Jorge Romero lamentó a su vez lo dicho por Alito Moreno, ya que no sólo quedará para siempre, también aseveró que nunca le echó la culpa al PRI, sólo que el PAN le va a apostar a su partido.

En este tenor, Jorge Romero también aclaró la situación del PAN en Nuevo León que ha estado en contra de romper las alianzas, sin embargo, la decisión viene del Comité Ejecutivo Nacional.

Sin embargo, el dirigente Jorge Romero aseguró que no se va a enganchar aunque no respondió si las palabras de Alito Moreno terminó con cualquier posibilidad de alianza PAN-PRI en definitiva.