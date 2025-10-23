Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se colocó como uno de los posibles candidatos presidenciales en las elecciones del 2030.

En entrevista para medios de comunicación, señaló que “ahora más que nunca” la política mexicana necesita “políticos profesionales” que sean serios, tengan carácter y determinación.

En ese contexto, sostuvo Alito Moreno que el PRI cuenta con varios perfiles capaces de representar un proyecto en las elecciones presidenciales del 2030, incluyéndolo a él.

Alito Moreno (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Alito Moreno no descarta ser el candidato presidencial de su partido para 2030

A pregunta expresa, el dirigente priísta Alito Moreno puntualizó que la elección de candidatos presidenciales “no es un concurso de buenas intenciones”, sino el designio de un perfil que pueda resolver las problemáticas de México.

“Aquí lo que quiere el pueblo de México es ver quien resuelve los temas del país” Alejandro Moreno

Según Alito Moreno, los mexicanos quieren un candidato presidencial con carácter, determinación, y capaz de hacerle frente a los militantes de Morena, a quienes calificó de cínicos.

“Los vamos a enfrentar. Claro que en el PRI hay figuras, podemos muchos constituir el mejor proyecto para este país”, comentó Alito Moreno, sin descartar su propia participación en el 2030.

Aunque aún faltan cinco años para las elecciones presidenciales, son varios los nombres de la oposición que suenan con fuerza para ser candidatos presidenciales en el 2030: