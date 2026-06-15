Claudia Sheinbaum mantiene un sólido respaldo ciudadano del 69.9%, según la encuesta de MetricsMx publicada el 10 de junio de 2026.

El estudio confirma la estabilidad de su aprobación en las últimas semanas y el fortalecimiento del voto duro, con un 60.6% que “aprueba mucho” su gestión.

Además, destaca el creciente interés por el Olinia, el automóvil eléctrico de fabricación nacional impulsado por el gobierno, que cuenta con la disposición de compra de casi la mitad de los mexicanos.

Casi 7 de cada 10 aprueban a Sheinbaum; así ven a Olinia (SDPnoticias)

Estabilidad en la aprobación y voto duro de Claudia Sheinbaum

La aprobación de Claudia Sheinbaum ha mostrado una consistencia excepcional durante las últimas tres mediciones, fluctuando mínimamente desde el 70.1% el 27 de mayo, pasando por el 70.0% el 3 de junio, hasta situarse en el 69.9% actual.

Un dato relevante es el fortalecimiento del núcleo de apoyo más sólido: el porcentaje de ciudadanos que “aprueba mucho” su gestión ha mantenido una tendencia ascendente, pasando del 55.6% a finales de mayo al 60.6% en la medición más reciente. Por su parte, la desaprobación se ubicó en un 20.3%, su nivel más bajo en las últimas tres semanas.

Encuesta: Claudia Sheinbaum alcanza 69.9% de aprobación (SDPnoticias)

Encuesta MetricsMx: Expectativa por el auto nacional “Olinia”

Uno de los hallazgos más destacados de esta semana en la encuesta de MetricsMx es la recepción de Olinia, proyecto industrial del automóvil mexicano.

Prácticamente la mitad de la población, el 49.6%, manifestó que sí se compraría el auto Olinia, cuya producción fue anunciada recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, existe un respaldo mayoritario a la participación del Estado en la industria automotriz: el 63.7% de los mexicanos considera positivo que el gobierno se dedique a producir vehículos para su venta en territorio nacional, con un 54.7% que califica esta iniciativa como “muy positiva”. Solo un 23.7% de los encuestados ve este proyecto con poca o nula positividad.

Encuesta: 49.6% compraría un Olinia (SDPnoticias)

Metodología de la encuesta de MetricsMx

La encuesta de MetricsMx más reciente fue realizada el 10 de junio de 2026 mediante 800 entrevistas telefónicas automatizadas a nivel nacional.

El estudio cuenta con un margen de error de +/-3.46% y un nivel de confianza del 95%, utilizando un muestreo probabilístico basado en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE) actualizada al 28 de mayo de 2026.