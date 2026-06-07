En el marco del Mundial 2026 el colectivo Glorieta de las y los Desaparecidos, anunció que realizará una marcha al Estadio Ciudad de México. Además de que pedirán reunirse con Claudia Sheinbaum.

El colectivo apuntó que las manifestaciones que harán serán “pacíficas” por lo que piden que no haya grupos de choque para no desvalorizar su movimiento.

Familias de desaparecidos marcharán al Estadio Ciudad de México previo al Mundial 2026

El colectivo Glorieta de las y los Desaparecidos anunció que el 10 y 11 de junio realizarán manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX) rumbo al Mundial 2026.

Según un comunicado que compartieron, el 10 de junio de 2026 el colectivo saldrá de la estación Registro Federal del tren ligero, rumbo al Estadio Ciudad de México, para manifestarse por la, acusada, nula acción del gobierno por la búsqueda de los desaparecidos del país.

“Contrarrestar el discurso del gobierno mexicano en sentido que ellos dicen que están buscando a nuestros familiares, pero la realidad es que es una simulación y nuestros familiares siguen desaparecidos y siguen desapareciendo personas”. colectivo Glorieta de las y los Desaparecidos.

Sin embargo, aclararon que la manifestación no solo se dará en el Estadio Ciudad de México, sino que también estarán en el Zócalo de la capital buscando ser recibidos por la presidenta de México.

Asimismo, explicó que también habrá manifestaciones el 11 de junio en el Ángel de la Independencia.

Manifestación de desaparecidos México en el Mundial 2026. (Facebook/@GlorietaMx )

Desaparecidos en México buscarán hablar con Claudia Sheinbaum en el marco del Mundial 2026

Familias de desaparecidos en México buscarán hablar con Claudia Sheinbaum el 11 de junio, día del primer partido en el Estadio Ciudad de México.

El colectivo informó que en la manifestación del Zócalo, durante el medio tiempo del partido buscarán dialogar con Claudia Sheinbaum, esperando “tenga tiempo de recibirnos”.

Asimismo, se sostuvo que no se buscará dialogar con Sheinbaum antes del medio tiempo para no interrumpirla, por si la presidenta de México está atenta al partido de México contra Sudáfrica.

Por otra parte, se subrayó que sus manifestaciones serán pacíficas, por lo que pidieron no intervenir con grupos de choque.