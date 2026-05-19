Rosa Icela Rodríguez informó el 19 de mayo de 2026 que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó no limitar los recursos destinados a la atención de desapariciones en México.

“La presidenta nos ha dicho que los recursos que sean necesarios van a ser dirigidos a la búsqueda de desaparecidos, no hay un límite” Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

La funcionaria presentó la instalación del Centro de Mando Permanente de Atención a la Alerta Nacional, que atenderá de inmediato los casos reportados.

Además, garantizó que los colectivos de búsqueda tendrán libertad de expresión y manifestación durante el Mundial 2026, asegurando reuniones constantes para dar seguimiento a sus demandas y plantear un plan de trabajo.

Claudia Sheinbaum pide no limitar recursos para atender desapariciones

Rosa Icela Rodríguez, titular de le Segob, informó de la instalación del Centro de Mando Permanente de Atención a la Alerta Nacional que explicó, atenderá de inmediato los casos de desapariciones.

Al presentar el proyecto, la funcionaria federal resaltó que forma parte de las acciones que se impulsan desde presidencia, pues aseveró que la instrucción es que no se limiten los recursos para dicho tema.

“En lo relacionado con los recursos para todo lo relacionado con la búsqueda de personas, la presidenta nos ha dicho que los recursos que sean necesarios van a ser dirigidos a la búsqueda de desaparecidos, no hay un límite, no hay una cantidad” Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

En conferencia de prensa, explicó que por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum, es que “todo lo relacionado con la búsqueda de personas” tenga un presupuesto abierto.

En ese sentido, Rosa Icela Rodríguez destacó que la instrucción emitida por Claudia Sheinbaum es que de ser necesario, se asignen más recursos a los que se hayan establecido en la ley.

Rosa Icela Rodríguez (Daniel Augusto/Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Rosa Icela Rodríguez garantiza libertad de expresión ante protestas durante el Mundial 2026

Tras revelar que Claudia Sheinbaum ordenó no limitar los recursos para los desaparecidos, Rosa Icela Rodríguez afirmó que los colectivos de búsqueda tendrán libertad de expresión en el Mundial 2026.

Cuestionada sobre los anuncios de los colectivos de búsqueda en torno a movilizaciones durante los partidos del torneo a jugarse en México, la funcionaria garantizó que habrá libertad de expresión.

“En México hay libertad de expresión, esto es lo que les puedo decir” Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Incluso, ante las denuncias de las organizaciones de madres buscadoras en torno al despliegue de dispositivos para limitar sus protestas, aseveró que también hay libertad de manifestación.

Asimismo, resaltó que se tiene planeado llevar a cabo constantes reuniones y mesas de trabajo con los colectivos para atender sus demandas y se les pueda plantear el plan de trabajo que se tiene preparado.