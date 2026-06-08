“Éxodo por la verdad y la justicia”, la caravana integrada por familias originarias de Tabasco que denuncian abusos policiacos, prepara una protesta en Ciudad de México en plena inauguración del Mundial 2026.

Lucio Isidro Álvarez, representante de la caravana y padre del joven universitario que fue ejecutado presuntamente por policías, hizo pública la advertencia.

Caravana de Tabasco prepara protesta en CDMX para la inauguración del Mundial 2026

Frente a periodistas y camarógrafos, Isidro Álvarez explicó que el próximo miércoles 10 de junio, con sus propios medios y recursos, se trasladarán de Tabasco a Ciudad de México.

El 11 de junio, un día después, se reunirán con representantes y organizaciones defensoras de los derechos humanos, a quienes les expondrán casos de abusos policiacos por parte de a Fiscalía General del Estado.

Mediante un escrito que le entregaran al comisionado, proporcionarán pruebas y aportarán datos para visibilizar las injusticias y la corrupción.

“Esa es la vía legal para que ellos puedan intervenir. Primeramente la solicitud, la carta, aportar todas las evidencias que tenemos ante las embajadas” Lucio Isidro Álvarez, representante de Éxodo por la verdad y la justicia

🚨⚽️ Familias tabasqueñas que denuncian abusos policiacos anunciaron que se sumarán a las protestas previstas durante la inauguración del Mundial. La caravana por la justicia llegará a la CDMX para exigir atención a casos de violencia policial. pic.twitter.com/vwSoGPuBk2 — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 8, 2026

El encuentro tendrá lugar en el Ángel de la Independencia, situado sobre Paseo de la Reforma.

Actualmente, “Éxodo por la verdad y la justicia” está conformado por casi 100 personas, quienes amenazan con protestar frente a Palacio Nacional e incluso en Monumento a la Revolución, a fin de ser escuchados.

Organizaciones y colectivos saldrán a marchar durante inauguración del Mundial 2026

Con el objetivo de ser escuchados y se atiendan sus demandas, organizaciones y colectivos están organizando -vía redes sociales- una mega marcha en plena inauguración del Mundial 2026.

Entre estos grupos destacan:

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Madres buscadoras

Refugio Franciscano

Generación Z

Éxodo por la verdad y la justicia

CNTE acepta reunión con la SEP (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM / Rogelio Morales Ponce)

Los protestantes no llegarán al zócalo capitalino debido a que elementos policiacos, por orden del gobierno de México, lo ha blindado.

Por ello, han decidido acercarse a las inmediaciones del Estadio Azteca.