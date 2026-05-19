Ante la advertencia de una movilización de familiares de personas desaparecidas en México, durante la inauguración del Mundial 2026, Rosa Icela Rodríguez no se opone, por el contrario, reitera que “hay libertad de expresión”.

“En México hay libertad de expresión, eso es lo que les pudo decir“ Rosa Icela Rodríguez. Secretaria de Gobernación

Sin embargo, al ser cuestionada sobre las estructuras metálicas que el gobierno de la CDMX ha colocado para impedir que gente ajena al FIFA Fan Fest permanezca en el Zócalo capitalino durante la inauguración del Mundial 2026, la secretaria de Gobernación, no tiene una respuesta.

Rosa Icela Rodríguez vuelve a insistir frente a diversos medios de comunicación como Grupo Fórmula, que madres buscadoras tienen libertad de expresión aún cuando estructuras metálicas las mantendrán un perímetro más alejadas.

Buscan frenar movilizaciones durante el Mundial 2026

El Mundial 2026, que tendrá como sedes: México, Canadá y Estados Unidos, iniciará el 11 de junio, día en que madres buscadoras planean realizar diversas movilizaciones que visibilicen la problemática.

Gente de Puebla, Jalisco, Morelos, Guanajuato, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, Monterrey, Oaxaca y el Estado de México llegarán a la capital de para repartir fichas de búsqueda y ejecutar acciones que visibilicen sus suplicas.

Ante esto, Rodríguez informó que respectivas autoridades recientemente se reunieron con las madres buscadoras, encuentros que continuarán.

Y es que de acuerdo con su agenda, se han establecido diálogos con familiares de personas desaparecidas así como asociaciones civiles, las cuales se llevarán a cabo en mayo, junio y julio.

“Vamos a estar recibiéndolas y entrevistándolas y escuchándolas como es su derecho. Serán escuchas y a que les plantemos el plan de trabajo” Rosa Icela Rodríguez. Secretaria de Gobernación

Rosa Icela Rodríguez (Graciela López Herrera/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

La funcionaría destaca que su gestión respecto a este tema, asegura que es diferente ya que aunque hay muchas cosas por hacer, se han ejecutado nuevas acciones que en el pasado no se vieron.

Ejemplificó que la comisionada de búsqueda en cada estado hoy se reúne con peritos y fiscales para garantizar la transparencia de información.

Así como existe una alerta adicional de búsqueda que ayuda a darle seguimiento a cada caso.