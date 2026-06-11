El Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto salió entre reclamos de madres buscadoras tras reunión sin acuerdos en Tlalpan, confrontación previa en horas antes del Mundial 2026.

Luego de que durante la noche del 10 de junio madres buscadoras realizaron una caminata con el objetivo de llegar al Estadio de la Ciudad de México, sin embargo, un fuerte operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) les impidió el paso sobre la calzada de Tlalpan.

Entre empujones, insultos y reclamos huye César Cravioto tras reunión de madres buscadora

Madres buscadores y con la presencia de manifestantes ajenos al colectivo, hicieron que César Cravioto huyera de Tlalpan, tras una reunión sin acuerdo.

Por lo que entre empujones, insultos y reclamos, el Secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto salió de la zona resguardada, tras cerrarles el paso a madres buscadores que se dirigían al Estadio de la Ciudad de México para presionar un diálogo con autoridades en medio de fiesta por el Mundial 2026.

Ante ello, César Cravioto fue custodiado por elementos de seguridad, para luego abordar una unidad de la SSC y salir de la zona de Tlalpan ante el enojo de madre buscadores y manifestantes

Durante la agresión de manifestantes y madres buscadoras, horas después César Cravioto confirmó que el subsecretario Fadlala Akabani, quien lo acompañó, resultó herido tras ser golpeado con un palo con picos.

🗳️📌 César Cravioto fue sacado a empujones de la protesta de personas buscadoras.



¿No sirvió el ajolotius? pic.twitter.com/Wh4aRPz5s8 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) June 11, 2026

César Cravioto acusa a manifestante de causar violencia en el Mundial 2026

Tras el diálogo fallido con madres buscadores en Tlalpan, César Cravioto acusó a otros grupos de manifestantes de solo buscar causar violencia en el Mundial 2026.

Pues en entrevista con Milenio, César Cravioto precisó que durante su reunión con las madres buscadores en Tlalpan “llegaron grupos que buscan violencia, generar otro tipo de situaciones y agredieron, insultaron”.

Por lo que el deseo de manifestantes que solo buscan afectar al Mundial 2026 no se podrán ante la realidad de la fecha de la cuesta ya para suceder a unas cuantas horas.

Asimismo, César Cravioto recordó que el paso para manifestantes no se iba a dar en las inmediaciones del Estadio de la Ciudad de México “el lunes que nos reunimos con las madres buscadoras les explicamos que no iban a poder ingresar y que podían llegar hasta los límites.”