Una protesta en el Estadio Cuauhtémoc, en el estado de Puebla, marcó la previa del España vs Perú, programado para la tarde del lunes 8 de junio de 2026.

En el lugar se hicieron presentes madres buscadoras que coreaban consignas como "México campeón en desaparición" y “hasta encontrarlos” previo al juego.

Destacó que los colectivos buscadores estuvieron rodeados por un fuerte despliegue policial a las afueras del Estadio Cuauhtémoc.

La protesta que marcó la previa del España vs Perú en el Estadio Cuauhtémoc (Especial)

Colectivo “Voz de los Desaparecidos en Puebla” se manifestó previo al España vs Perú

Este lunes, el Colectivo “Voz de los Desaparecidos en Puebla” se concentró en la explanada del Estadio Cuauhtémoc previo al partido amistoso España vs Perú.

La marcha se registró alrededor de las 16:00 horas en la rampa del Auditorio GNP para dar visibilidad y exigir justicia a las víctimas de desaparición forzada del país.

Como parte de las protestas gritaron consignas, colocaron fichas de búsqueda en paradas del transporte público, postes y luminarias cerca del Estadio Cuauhtémoc.

Asimismo, denunciaron que solo el estado de Puebla registra 3 mil desaparecidos. “México es campeón en desaparición. Si lo sabe México, que lo sepa el mundo”, dijeron.

La protesta que marcó la previa del España vs Perú en el Estadio Cuauhtémoc (Especial)

Mil 780 elementos de seguridad escoltaron el España vs Perú en el Estadio Cuauhtémoc

Autoridades de los tres órdenes de gobierno implementaron un operativo con la participación de más de mil 780 elementos durante el partido de fútbol España vs Perú, en el Estadio Cuauhtémoc.

Este despliegue contó con la presencia de personal de: