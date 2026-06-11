En las vísperas de la inauguración del Mundial 2026, colectivos de madres buscadoras avanzan hacia el Estadio Banorte en protesta por los desaparecidos en México.

Esto luego de que la tarde noche de hoy miércoles 10 de junio, madres buscadoras se congregaran en Calzada de Tlalpan para exigir justicia a las autoridades y solución a sus casos que acusan llevan años sin respuesta.

Madres buscadoras avanzan al Estadio Banorte en protesta por desaparecidos (ALBERTO ROA/CUARTOSCURO / Alberto Roa)

Madres buscadoras buscan llegar al Estadio Banorte en protesta por desaparecidos

Grupos de madres buscadoras organizaron la noche de este miércoles una marcha pacífica sobre Calzada de Tlalpan, con la intención de llegar hasta el Estadio Banorte para protestar por los desaparecidos en México.

Pese a sostener un diálogo con autoridades de la CDMX, colectivos señalaron que no lograron llegar a un acuerdo, por lo que decidieron dar visibilidad a sus reclamos de justicia.

Ante esta situación, madres buscadoras se reunieron en el perímetro de seguridad denominado como “última milla”, en donde lograron romper el primer cerco de seguridad y avanzar hacia el Estadio Banorte.

Su paso se detuvo al llegar al segundo círculo de seguridad, en donde ya se encontraban policías y autoridades de la CDMX, entre ellos el secretario de Gobierno César Cravioto.

El propio funcionario les indicó a las madres buscadoras que no podrían continuar su marcha hacia el Estadio Banorte, por lo que les solicitó se retiraran del sitio.

Esto generó molestia entre los colectivos que se manifestaban, dando pie a momentos de tensión entre ambas partes.

César Cravioto se retiró del lugar entre empujones, a la espera de llevar a cabo nuevas mesas de diálogo con madres buscadoras.