Colectivo presiona a Volker Türk, alto comisionado de la ONU, para que fije una postura más firme ante las desapariciones en México luego del informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Al Alto Comisionado (Volker Türk) lo vimos muy tibio, esperamos que esto esté caliente”. Colectivo buscador de personas desaparecidas

La declaración se da en el marco del informe de la CIDH sobre las desapariciones en México, que visibiliza la crisis, reconoce la lucha de los colectivos y formula recomendaciones para el gobierno de México.

Volker Türk reconoce dolor de familias de desaparecidos y exige justicia (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Colectivo de buscadores exige que Volker Türk fije postura tras informe de desapariciones en México

Colectivos de búsqueda asistieron al informe sobre desapariciones en México de la CIDH, que analiza los avances y desafíos del Estado mexicano ante esta crisis humanitaria desde hace años.

Ante los medios, uno de los colectivos comentó que el posicionamiento de Volker Türk fue “muy tibio” por lo que esperan que considere el informe de la CIDH y fije una postura más firme.

Cabe mencionar que el informe de la CIDH destaca diversos puntos importantes, entre ellos:

Desapariciones atribuidas al crimen organizado y a agentes estatales, a menudo en colusión con grupos criminales

El fenómeno afecta de manera diferenciada a ciertos sectores: niñas, niños y adolescentes son víctimas de reclutamiento forzado; las mujeres y personas LGBTIQ+ sufren violencia basada en el género; y las personas migrantes enfrentan graves riesgos en sus rutas de tránsito

Impunidad apremiante, evidenciada por la casi nula judicialización y la baja emisión de sentencias

Falta de coordinación efectiva con los órganos de procuración de justicia

Los esfuerzos han tenido una efectividad limitada, por lo que se recomienda adoptar un enfoque masivo de identificaciones y fortalecer los centros especializados

Reconocimiento al labor de las familias y colectivos de búsqueda, quienes enfrentan graves riesgos y amenazas por su labor de lucha por la verdad y la justicia

La CIDH emitió 40 recomendaciones para atender la crisis de desapariciones en México, por lo que el colectivo espera que el comisionado Volker Türk, de la ONU, tome cartas en el asunto.