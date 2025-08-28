El senador Alejandro Moreno Cárdenas acusó que existe una estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum para quitarle el fuero tras su pelea con Gerardo Fernández Noroña.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Alejandro Moreno aseguró que desde el gobierno de Claudia Sheinbaum se ha dado la instrucción de quitarle el fuero.

‘Alito’ Moreno y Fernández Noroña, quien todavía es presidente de la Cámara de Senadores este jueves 28 de agosto, protagonizaron un enfrentamiento a golpes, manotazos e insultos al final de la sesión de la Comisión Permanente en la Cámara de Senadores, realizada este miércoles 27 de agosto.

Alejandro Moreno asegura que hay audios que revelan ‘línea’ para quitarle el fuero tras pelea con Gerardo Fernández Noroña

Según Alejandro Moreno, diversas personas le han hecho llegar información, misma que dijo aún se encuentra revisando y procesando, que confirmaría que hay instrucciones del gobierno de Claudia Sheinbaum para llevar a cabo una estrategia en su contra con el fin de quitarle el fuero.

El legislador priista asegura que tiene en su poder audios de llamadas en las que se escucha a integrantes del gobierno federal dar ‘línea’ en su contra para llevar a cabo su desafuero.

“Hemos recibido información, datos que estamos procesando, que confirmaría que las indicaciones están dichas por integrantes del gobierno de la república donde está clara la estrategia en llamadas, en audios. Una indicación de tenernos siempre con la espada, de darles línea para el tema del desafuero” Alejandro Moreno

Sin embargo, Alito Moreno no presentó pruebas de sus acusaciones ni detalló en qué consiste la supuesta estrategia en su contra, así como tampoco reveló a qué funcionarios del gobierno federal se refiere.

Alejandro Moreno responde a Claudia Sheinbaum sobre pelea con Gerardo Fernández Noroña

Durante la entrevista con Ciro Gómez Leyva, Alejandro Moreno respondió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que la mandataria dio su postura en su conferencia mañanera sobre la pelea con Gerardo Fernández Noroña.

Alito Moreno criticó que desde la tribuna presidencial y desde el gobierno federal “lo sentencien y calumnien”.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum responsabilizó a Moreno de haber iniciado la pelea con Fernández Noroña y reprobó que el priista haya preferido resolver las diferencias con agresiones físicas y verbales y no por la vía del diálogo.

Sheinbaum calificó el actuar de Alito Moreno como “autoritario” y lamentó la agresión contra el legislador de Morena y su colaborador Emiliano González.