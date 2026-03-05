Donald Trump, presidente de Estados Unidos designa a Kristi Noem como la enviada especial para el Escudo de las Américas.

En el anuncio del mandatario estadounidense a través de su red social Truth Social, destacó el trabajo de Kristi Noem como secretaria de de Seguridad Nacional de Estados Unidos, así como en la frontera sur para impedir el paso de migrantes a su país.

“La actual secretaria, Kristi Noem, que nos ha servido bien y ha tenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), se convertirá en Enviada Especial para El Escudo de las Américas” Donald Trump, presidente de Estados Unidos en Truth Social

La creación de el Escudo de las Américas, responde a una iniciativa centrada en la migración, el combate a la delincuencia del Hemisferio Occidental.

El despido de Kristi Noem ocurre en el margen de la muerte de dos estadounidenses a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis, Minnesota.

Kristi Noem es reemplazada por el senador Markwayne Mullin

En su mismo mensaje, Donald Trump reveló que Kristi Noem será reemplazada por el senador republicano Markwayne Mullin, quién será el próximo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Markwayne Mullin entrará en funciones como el titular de la Secretaría de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) el 31 de marzo.

Trump aseguró que Markwayne Mullin trabajará también para proteger la frontera sur de su país de criminales, y cree que hará un trabajo “espectacular” en su nuevo designio.

Donald Trump dará anuncio sobre el Escudo de las Américas

Aunque no dio más detalles al respecto, Trump aseguró que daría más información sobre su iniciativa de el Escudo de las Américas, el próximo sábado 7 de marzo en Doral, Florida.

Cabe recordar que Trump invitó el 7 de marzo a 12 líderes de Latinoamérica para frenar el avance de China en el mercado del continente, donde también tratarían otros temas como inmigración, seguridad regional y combate al narcotráfico.

Los presidentes de Latinoamérica que aceptaron la invitación de Trump son: