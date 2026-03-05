En una conferencia en el Comando Sur de Estados Unidos, Stephen Miller, asesor de seguridad nacional de Donald Trump, afirmó que los cárteles del narcotráfico en Latinoamérica deben ser combatidos como organizaciones terroristas, al nivel de ISIS o Al-Qaeda.

“Los carteles que operan en este hemisferio son el ISIS (Estado Islámico) y el Al-Qaeda del Hemisferio Occidental y deben tratarse tan brutalmente y despiadadamente como tratamos a esas organizaciones” Stephen Miller, Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos

Según Miller, la única forma de derrotarlos es mediante poder militar, descartando soluciones judiciales.

La declaración ocurre tras la primera operación conjunta entre Estados Unidos y Ecuador contra grupos “narcoterroristas”, y ha generado debate sobre el impacto regional de esta postura.

Stephen Miller asegura que los cárteles deben ser combatidos como grupos terroristas

Stephen Miller, asesor de seguridad nacional de Donald Trump, dice que los cárteles del narcotráfico deben ser tratados como los grupos terroristas ISIS o Al-Qaeda.

En la conferencia llevada a cabo en el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en Doral, en el sur de Florida, Stephen Miller señaló que los cárteles en Latinoamérica solo pueden ser combatidos con poder militar.

“La razón por la que esta es una conferencia con líderes militares y no una conferencia de abogados es porque estas organizaciones sólo pueden ser derrotadas con el poder militar” Stephen Miller, Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos

Stephen Miller afirmó que a lo largo de los años se ha aprendido que no existen soluciones judiciales que enfrenten la amenaza que representan.

“Hemos aprendido después de décadas de esfuerzo que no existe una solución de justicia penal para el problema de los carteles” Stephen Miller, Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos

Es por ello por lo que les pidió a los gobiernos latinoamericanos combatir los cárteles del narcotráfico tan despiadadamente como se tratan a las organizaciones terroristas.

La Administración de Trump ha designado terroristas a organizaciones del narcotráfico como.

El Cartel de Sinaloa

Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Del Noreste

Del Golfo

Los Carteles Unidos

La Nueva Familia Michoacana

Así como pandillas como:

El Tren de Aragua

MS-13

Barrio 18

Stephen Miller asevera que la inmigración ilegal es una forma de terrorismo

Durante su intervención, Stephen Miller aseveró que estas organizaciones trafican migrantes, lo que es una “forma de terrorismo también”.

“Esto comienza con el desmantelamiento de estas organizaciones que trafican drogas, causan violencia, asesinan, extorsionan y también trafican ilegalmente seres humanos, que es una forma de terrorismo también. La inmigración ilegal facilitada por las redes criminales es una forma de terrorismo” Stephen Miller, Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos

La conferencia tiene lugar días después de la primera operación militar conjunta de Estados Unidos y Ecuador contra organizaciones “narcoterroristas” en el país suramericano.

A este foro en Miami, acudieron representantes militares y de seguridad de la mayoría de los países de la región, con excepciones de México, Colombia y Brasil.