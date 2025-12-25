El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, declaró este 24 de diciembre a Nasry Asfura presidente electo para el periodo 2026-2030.

Nasry Asfura asumirá la presidencia de Honduras el 27 de enero del próximo año y lo finalizará el 27 de enero del 2030.

¿Quién es Nasry Asfura, presidente electo de Honduras?

Nasry Juan Asfura Zablah, también conocido como Tito Asfura, es un político y empresario enfocado en la construcción.

Este 24 de diciembre fue declarado presidente electo de Honduras, victoria por la que Estados Unidos lo felicitó ya que prometió enfriar su relación diplomática con Nicolás Maduro.

Nasry Asfura gana presidencia de Honduras (@papialaorden / Instagram)

¿Qué edad tiene Nasry Asfura, presidente electo de Honduras?

Nasry Asfura nació en Tegucigalpa, la capital de la República de Honduras, el 8 de julio de 1958, por que actualmente tiene 67 años de edad.

¿Quién es la esposa de Nasry Asfura, presidente electo de Honduras?

Nasry Asfura está casado con Lissette del Cid de Asfura, la próxima Primera Dama de Honduras.

La pareja se conoció el 24 de noviembre de 1984, por lo que mantiene una relación de varias décadas. En 2025 cumplieron 40 años de matrimonio.

¿Cuántos hijos tiene Nasry Asfura, presidente electo de Honduras?

Nasry Asfura tiene tres hijas, fruto de su relación con Lissette del Cid, de edad desconocida. Sus nombres son:

Monique

Stephanie

Alexandra

¿Qué estudió Nasry Asfura, presidente electo de Honduras?

Nasry Asfura tiene una Ingeniería Civil trunca. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Nasry Asfura. Presidente electo de Honduras (@papialaorden / Instagram)

¿En qué ha trabajado Nasry Asfura, presidente electo de Honduras?

Nasry Asfura se interesó en la política entre 1990 y 1994. Se inició como asistente fiscal municipal capitalino y asistente de la alcaldesa Nora Gúnera de Melgar.

De 1994 a 1998 se desempeñó como gerente de servicios públicos también fue miembro de la administración del alcalde de la capital, César Castellanos Madrid y su esposa Vilma Reyes.

En 2005, como parte del Partido Nacional aspiró a convertirse en alcalde del Distrito Central, pero no lo logró. Durante las elecciones usó la frase “¡Papi a la orden!”, misma que se convirtió en su apodo.

En 2013 fue electo alcalde de la capital y reelecto en las de 2017 .

En 2020 destapó su deseo de convertirse en el presidente de Honduras, pero las elecciones de 2021 las ganó Xiomara Castro.

Nasry Asfura. Presidente electo de Honduras (@papialaorden / Instagram)

Nasry Asfura asumirá la presidencia de Honduras 2026-2030

A Nasry Asfura se le cumplió el deseo. En su segundo intento, el conservador se convirtió en el Presidente electo de Honduras.

Representando al Partido Nacional, Nasry Asfura obtuvo el 40.27 % de los sufragios, superando a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien alcanzó el 39.39 %.

En su campaña rumbo a las elecciones, Nasry Asfura señaló ser un hombre trabajador, por lo que se comprometió en reconstruir Honduras y volverlo próspero a través de la inversión y la generación de empleo.

Asimismo, dio su palabra de trabajar arduamente, junto a su gabinete, en recuperar la seguridad mediante un modelo de prevención, justicia y orden.