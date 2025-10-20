Rodrigo Paz fue elegido presidente de Bolivia durante las elecciones del domingo 19 de octubre, tras ganar con el 54% a Jorge Tuto Quiroga.

El presidente electo de Bolivia es hijo del expresidente izquierdista, Jaime Paz Zamora y tiene una trayectoria política de más de 20 años como diputado.

¿Quién es Rodrigo Paz? El presidente electo de Bolivia

Rodrigo Paz Pereira es un político nacido en Santiago de Compostela, con nacionalidad Boliviana.

Fue senador nacional en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia por la Alianza Política Comunidad Ciudadana.

Tras tener una larga trayectoria política, Rodrigo Paz fue electo presidente de Bolivia y agradeció a los ciudadanos por su apoyo.

¿Qué edad tiene Rodrigo Paz?

Rodrigo Paz nació el 22 de septiembre de 1967; actualmente tiene 58 años de edad.

¿Quién es la esposa de Rodrigo Paz?

Rodrigo Paz lleva más de 30 años casado con María Elena Urquidi.

¿Qué signo zodiacal es Rodrigo Paz?

Rodrigo Paz es Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Rodrigo Paz?

Rodrigo Paz tiene cuatro hijos.

¿Qué estudió Rodrigo Paz?

Rodrigo Paz estudió Economía y Relaciones Internacionales; tiene la maestría en Gestión política.

¿En qué ha trabajado Rodrigo Paz?

Rodrigo Paz ha dedicado su carrera a la política y fue alcalde de la ciudad de Tarija en 2015.

En 2020, Rodrigo Paz fue senador por Tarija representando a la Comunicad Ciudadana.

Cinco años después, Rodrigo Paz se postuló a la candidatura presidencial de Bolivia.

Rodrigo Paz es el presidente electo de Bolivia

El domingo 19 de octubre de 2025, Rodrigo Paz se convirtió en el presidente electo de Bolivia.

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia determinó irreversible el resultado de las elecciones, donde Rodrigo Paz obtuvo el 54.53 por ciento de los votos.

Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia pidió esperar el cómputo final.

Rodrigo Paz promete una renovación política en Bolivia tras prometer la descentralización de los recursos públicos, reformas a la política tribitaria y reducción del gasto público.