La presidenta de México, Claudia Sheinbaum responde al relevo de Kristi Noem como Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y su llegada al Escudo de las Américas.

Sheinbaum aseguró que México seguirá en buena comunicación con el Departamento de Migración de Estados Unidos ante los recientes cambios y la llegada del senador de Oklahoma: Markwayne Mullin.

Relevo de Kristi Noem no afecta la comunicación de México y Estados Unidos en el tema migratorio: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum ha respondido al relevo de Kristi Noem dejando la Secretaria de Seguridad Nacional estadounidense a partir del 31 de marzo; asegurando que la destitución no afecta el tema de comunicación migratoria entre Estados Unidos y México.

“Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, hay buena coordinación tanto en temas de migración entre la agencia de Estados Unidos y el gobierno de México” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por lo que Claudia Sheinbaum refrendó que se seguirán trabajando los temas “migración y al mismo tiempo con los temas de seguridad“ para migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Sheinbaum insiste en la protección para mexicanos en Estados Unidos

Para concluir sobre la salida de Kristi Noem en la Secretaría de Seguridad Nacional estadounidense, Sheinbaum insistió en la protección de mexicanos migrantes.